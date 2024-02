''Mi viene già da piangere'': lo chef più bello d'Italia Damiano Carraro fa un annuncio emozionante in diretta dalla Clerici

Il famoso cuoco 38enne si commuove e anche Antonella trattiene a stento le lacrime

Damiano Carrara, lo chef più bello d’Italia, in diretta tv si commuove. Con gli occhi lucidi a E’ sempre Mezzogiorno, ospite di Antonella Clerici, fa un annuncio emozionante: “Mi viene già da piangere: divento papà”. Il cuoco 38enne svela che la moglie, Chiara Maggenti, con cui si è unito in matrimonio sabato 8 luglio 2022, è incinta. I due ancora non conoscono il sesso del bebè.

Damiano, titolate dell’atelier che porta il suo nome, laboratorio di pasticceria a Lucca, e conduttore di cooking show in televisione, non cede totalmente all’emozione. “So che vuoi dirci una cosa bella”, lo incalza la Clerici. “Bellissima - replica lui - Mi viene già da piangere… Molto molto presto, diamo la bella notizia, Chiara aspetta un bimbo o una bimba, non lo sappiano ancora, saremo in tre. Divento papà!”.

“Sai che mi viene il magone anche a me? Che bella donna che è tua moglie… Hai detto che un giorno ce la porti”, dice Antonella. E aggiunge: “Ci sono venuti a tutti gli occhi lucidi perché è proprio una bella notizia”. “Sì bellissima”, sottolinea ancora Carrara. La presentatrice poi si raccomanda con lo chef: “Ti do una notizia: goditela. Perché pii in un attimo… Mia figlia Maelle domani compie 15 anni, sembra ieri… Quindi i figli bisogna goderseli”.

Damiano e Chiara sono una coppia anche sul lavoro. La 34enne è la General Manager dell'Atelier Damiano Carrara, si occupa quindi proprio della pasticceria aperta dal famosissimo cuoco a Lucca. I due stanno insieme da oltre 11 anni e hanno un simpatico pincher di nome Paco.