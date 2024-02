''Io e Melissa non stiamo più insieme'': Matteo Berrettini finalmente annuncia la rottura dalla Satta, le sue parole

In conferenza stampa a Monte Carlo ufficializza l’addio con la showgirl

Matteo Berrettini ufficializza l’addio con Melissa Satta. Il tennista 27enne torna davanti ai giornalisti per la prima volta dopo l’infortunio agli Us Open. In conferenza stampa a Monte Carlo parla del suo futuro sui campi da gioco ma non solo. Finalmente annuncia la rottura con la showgirl. “Io e Melissa non stiamo più insieme”, annuncia, mettendo così fine a giorni e giorni di gossip.

Si sta allenando. “L’idea è tornare a Phoenix e Miami, non giocare Indian Wells: non saranno una o due settimane in più che cambieranno la programmazione. Voglio tornare una volta che sono pronto”, sottolinea. Desidera essere ancora vincente. Matteo vuole zittire i suoi detrattori e competere con la racchetta in mano.

I presenti non si fermano alle domande sul tennis, gli domandano anche della sua storia con l’ex velina 38enne. Berrettini conferma le voci che li volevano ai titoli di coda. “Non stiamo più insieme, posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso, c’è grande stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo. Non è successo nulla di particolare, la ringrazio per quest’anno vissuto insieme molto intensamente”, spiega. E non una parola di più.

Parola anche di Sinner, ormai ai vertici mondiali: “Provo come sempre grande stima per Jannik, mi ero subito accorto che fosse speciale. Da una parte mi sorprende, dall’altra meno: sta facendo cose pazzesche. Ci stiamo scrivendo spesso, siamo in contatto: siamo uniti più che mai e questo mi dà una mano. Mi provoca un effetto molla: il segreto del tennis italiano è che ci sti stimoliamo l’uno con l’altro, cerco di prendere qualcosa da lui. Vedere un italiano che si allena e gioca con me che sta lì su mi fa venire ancora più voglia”. Su Melissa non svela altro però.