''Non sono pentito di aver eliminato i Caressa'': Damiano Carrara rivela se dopo 'Pechino Express' ha davvero litigato con Benedetta Parodi

Lo chef 38enne sta per diventare papà di una bambina: Chiara Maggenti partorirà ad agosto

Damiano Carrara rivela se dopo Pechino Express, dove ha trionfato in coppia col fratello Massimiliano, ha davvero litigato con Benedetta Parodi. A Fanpage, in una lunga intervista, si sbottona sulla presunta querelle che ha appassionato i social. E confida: “Non sono pentito di aver eliminato i Caressa". Al reality di Sky partecipavano anche Fabio, marito della conduttrice, e la loro figlia Eleonora, 19 anni.

Lo chef 38enne, famosissimo per il suo fascino e i dolci squisiti, sarà ancora una volta giudice di Bake Off Italia, condotto dalla Parodi. Si era vociferato che sarebbe stato ‘rimpiazzato’ da Iginio Massari, che in realtà si è solo aggiunto agli altri. Sulla presunta discussione con Benedetta dopo aver eliminato i Caressa. Damiano chiarisce: “E’ tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c'è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni”. Svela che la 51enne si è complimentata con lui per la vittoria finale.

Sulla scelta di eliminare proprio Fabio e la figlia dal gioco Carrara spiega: “Era una gara, alla fine abbiamo vinto, quindi non mi sono pentito. Ci siamo divertiti e l'abbiamo vissuto tutti come un bellissimo viaggio che porteremo sempre nel cuore. Con le altre coppie abbiamo creato anche un gruppo su Whatsapp dove ci sentiamo tutti i giorni, ogni tanto andiamo anche a bere una birra insieme”.

Ha ricevuto anche critiche e commenti agghiaccianti sul social dopo il trionfo: “Mi hanno scritto che sperano che mia figlia nasca down”. “Penso che i social andrebbero regolamentati, ci vorrebbe una legge che consenta agli utenti di non parlare a vanvera e che permetta di risalire alla loro identità quando ce ne è bisogno”, sottolinea il cuoco.

Lo chef 38enne ha mandato fuori dal reality Fabio e la figlia Eleonora, 19 anni

Ag agosto diventerà papà di una bambina, la moglie, Chiara Maggenti, è incinta. Si sta preparando a essere un super genitore: “Cerco di tenermi in forma, mi alleno tutte le mattine e dormo perché penso che poi sarò molto impegnato, non so se avrò tempo di farlo. Mi sto preparando nella miglior maniera possibile. Non vedo l'ora di diventare padre, è la cosa più bella che mi potesse succedere”.