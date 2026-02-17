Damiano David e Dove Cameron a nozze, ecco dove si sposeranno: lei lo svela in tv

“Ci saranno tanti invitati”, confida, entusiasta di dire di sì al frontman dei Maneskin

La proposta è arrivata a ottobre scorso, il 3 gennaio lo hanno comunicato al mondo: diranno presto di sì. Damiano David e Dove Cameron sono entusiasti di andare a nozze. Dove si sposeranno? Lei lo svela in tv, ospite del programma Entertainment Tonight. Il matrimonio tra l’attrice e cantante statunitense 30enne e il rocker 27enne sarà celebrato entro la fine del 2026 in Italia. “Lui è di Roma, ha tanti parenti, quindi stiamo progettando le nozze in Italia”, ha confidato.

La storia d’amore tra la star americana e il frontman dei Maneskin fa sognare i fan di entrambi. I due si sono conosciuti nel 2022 durante gli MTV VMA’S. Damiano in quel momento era ancora fidanzato con Giorgia Soleri. "Non dava confidenza ad altre ragazze", aveva svelato Dove. Un anno più tardi, quando David era tornato single, si sono incontrati di nuovo ed è stato colpo di fulmine.

“Ho capito subito che era la persona perfetta per me e questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. E’ stata un’intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto. E’ stata una sorpresa emozionante”, aveva svelato la Comeron sull’amato.

Ora le nozze, la location ancora non c’è, ma Dove rivela: “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”. Non mancheranno i molti invitati: “Ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima”. I due non escludono di potersi esibire nel bel mezzo del ricevimento, stanno pensando alla musica che li accompagnerà durante la festa: “Tra le mie proposte ci sarebbe la band ‘Nothing but hieves’, ma non so se a lui possa andare bene”.