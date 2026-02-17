''E’ tutto vero'': Marco Salvati, ex autore di Paolo Bonolis, conferma le parole di Lucio Presta contro Sonia Bruganelli

“Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano”

Non le manda a dire. Marco Salvati, ex autore di Paolo Bonolis, intervistato da Fanpage, conferma le parole di Lucio Presta contro Sonia Bruganelli. Il famoso manager nel suo libro “L’Uragano - Soli, fulmini e saette” ha svelato la sua verità sui presunti tradimenti al conduttore dell’ex moglie quasi 52enne, da cui il 64enne ha avuto tre figli. “E’ tutto vero”, sottolinea il 62enne.

“Quello che mi sento di dire è che quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare”, spiega Salvati.

Marco sarebbe stato ‘allontanato’ da Bonolis proprio a causa di una lite con Sonia: “Il mio allontanamento? Tutto è partito da una forte lite con Sonia Bruganelli a Formentera. Un contrasto che io, scioccamente, ho trascinato fino a Roma perché ferito da alcune sue esternazioni pubbliche. Sono passati due anni, ne ho pagato le conseguenze e oggi dico ‘amen'. D’altronde, in quel gruppo di lavoro non sono né il primo né l’ultimo a essere fatto fuori; ci avevano provato anche con il mio storico socio Sergio Rubino, senza però riuscirci".

Salvati poi chiarisce: “Sulle questioni private, invece, preferisco non entrare. Non mi interessano i nomi dei presunti amanti di Sonia: se la situazione stava bene a Paolo, contenti tutti. Trovo sminuente e umiliante parlarne, specialmente per un uomo della cultura e dell'intelligenza di Bonolis. Purtroppo, nel nostro ambiente, non è raro che uomini anche molto potenti finiscano per soffrire della ‘sindrome di Stoccolma'. Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta”.