''Sei tornata, sempre con me a casa'': Giada De Blanck mostra quella che sembra essere l’urna con le ceneri di mamma Patrizia

La 44enne romana ha allestito un angolo di casa in memoria dell’amatissimo genitore

Nell’immagine condivisa sul social sembra ci sia l’urna con le ceneri di Patrizia

La “Contessa del Popolo” è venuta a mancare lo scorso 8 febbraio a 85 anni dopo una lunga malattia

“Sei tornata”: con queste parole Giada De Blanck ha condiviso su Instagram l’immagine di quella che sembrerebbe essere l’urna con le ceneri della madre Patrizia.

La 44enne ha pubblicato un breve video sul social per raccontare che le ceneri dell’amata madre, nota come la “Contessa del Popolo”, sono ora con lei, conservate in un angolo della casa dedicato alla sua memoria.

L'immagine condivisa da Giada De Blanck dell'angolo di casa dedicato alla memoria dell'amatissima mamma Patrizia, con quella che sembra essere l'urna a forma di cuore contenente le sue ceneri

Pubblicando il video in cui si vede quella che sembrerebbe un’urna cineraria a forma di cuore, circondata da una foto di Patrizia, fiori e una candela accesa, Giada ha scritto: “Sei tornata. Sempre con me a casa come ti avevo promesso e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”.

Patrizia De Blanck, contessa romana nota al pubblico tv per la partecipazione a tanti programmi (negli ultimi anni aveva trovato nuova popolarità grazie all’esperienza tra il 2020 e il 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip), è venuta a mancare lo scorso 8 febbraio a 85 anni dopo una lunga malattia.

Le parole di Giada all'interno di un'altra foto: era legatissima al genitore venuto a mancare lo scorso 8 febbraio

Ad annunciarlo era stata proprio Giada, che aveva parlato di un percorso “durissimo”. “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me”, aveva fatto sapere.

La scorsa settimana, arrivando ai funerali del genitore, aveva rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti fuori dalla Chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, a Roma. “La paura più grande di mamma era che io rimanessi da sola. Non mi aspettavo tutto questo amore e io giuro che non so come ringraziarvi da parte mia e da parte soprattutto sua. Grazie per l’affetto”, aveva detto.

Parlando durante la cerimonia aveva ribadito: “Volevo solo dirvi che io avevo tanta paura di rimanere da sola. Era la più grande paura di mamma, per fortuna, vicino ho delle persone meravigliose”.

Poi parlando della malattia del genitore aveva affermato: “Chi entra in un reparto di ematologia, sa… non si esce più gli stessi. Io ho dato sempre la speranza a mamma che potesse guarire”.

“La cosa più bella del mondo era vedere mia mamma serena. E ho detto qualche bugia bianca per lei, ma so che lei da lassù sa che io ho dedicato la mia vita a lei e che volevo che non soffrisse”, aveva sottolineato.