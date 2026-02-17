Tiziano Ferro festeggia il Carnevale a Los Angeles con uno dei figli e un’amica nota: guarda

Il cantante italiano appare in maschera mentre festeggia il Carnevale in un video postato da Moran Atias

Ferro vive ormai in California da oltre un decennio e qui sta crescendo i suoi due figli

Nella clip appare per mano a uno dei bambini, entrambi sembrano travestiti da Ghostbuster

Tiziano Ferro non dimentica le tradizioni italiane neppure a Los Angeles.

Il cantante 46enne, che ormai vive da oltre un decennio in California, lo scorso weekend ha festeggiato il Carnevale “italiano” sulla West Coast degli Stati Uniti insieme ad almeno uno dei suoi due figli.

Tiziano Ferro, 46 anni, mascherato da Ghostbuster tiene per mano uno dei suoi figli mentre va a festeggiare il Carnevale a Los Angeles con Moran Atias, 44

A rivelarlo è stato un video condiviso sul social da un altro volto noto, Moran Atias, attrice, modella e conduttrice che ha trovato notorietà in Italia negli anni 2000, grazie a tv e cinema (è stata diretta anche da Mario Monicelli e Dario Argento).

La 44enne qualche ora fa ha postato la clip in cui appare vestita da cowgirl insieme alla star della musica italiana, che invece appare con un costume da Ghostbuster mentre tiene per mano uno dei suoi due figli (forse Andres), anche lui con un costume che sembra ispirato al film sugli Acchiappafantasmi.

I due ridono e scherzano insieme

Moran nel video, girato il giorno di San Valentino, ammette di essere stata “innamorata” di Tiziano. “Devi essere ancora innamorata”, risponde lui scherzando. Lei replica: “No ancora, ovvio. Però in quel momento…”. Ferro quindi chiosa con ironia: “E’ fiorito oggi, venti anni dopo”. I due appaiono divertiti e rilassati.

Moran ha rivelato di aver avuto una forte cotta per Tiziano venti anni fa

In un testo di accompagnamento la Atias spiega: “Ero innamorata di lui… INNAMORATA. Non c’era una voce e un’anima come la sua. Chi ha vissuto gli anni 2000 conosce TUTTE le sue canzoni”. Poi aggiunge: “E ora, 20 anni dopo, siamo qui con i nostri figli al Carnevale italiano. La vita è magica. E amo queste connessioni che arrivano esattamente al momento giusto”.

Tiziano, che il 30 maggio prossimo darà il via al suo tour in Italia, che partirà da Lignano e approderà in ben 12 stadi, è padre di due bambini, il cui arrivo nella sua vita è stato annunciato all’inizio del 2022.

Condivide la genitorialità di Margherita e Andres con l’ormai ex marito Victor Allen. I due si erano sposati nel 2019, nel 2024 è poi arrivato l’annuncio della separazione.