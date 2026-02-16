''Milano mi affatica un po’'': Martina Colombari rivela in quale altra città ha ''appena trovato casa''

Milanese d’adozione, l’ex Miss Italia ha spiegato al Corriere della Sera di avere voglia di “leggerezza”

Per questo ha appena “trovato casa” a Roma, dove lo scorso anno ha passato diversi mesi

Martina Colombari ha rivelato di aver appena “trovato” casa a Roma.

L’ex Miss Italia - che vinse il concorso di bellezza più importante del Paese a soli 16 anni nel 1991 - parlando con “Il Corriere della Sera” nello show room di “LBM 1911” sui Navigli, ha fatto sapere di avere desiderio di “più leggerezza”.

Per questo, sembra di capire, trascorrerà più tempo nella Capitale e un po’ meno nella città che chiama casa ormai da oltre tre decenni, Milano.

Martina Colombari, 50 anni, ha fatto sapere di avere "appena trovato casa a Roma": qui in una vecchia foto scattata nella Capitale

La 50enne ha recentemente partecipato con successo a “Ballando con le Stelle”, che va in onda proprio dalla Città Eterna. Ha passato diversi mesi all’ombra del Cupolone e sembra che il soggiorno sia stato di suo gradimento.

Inoltre negli ultimi mesi Martina, che è sposata da oltre vent’anni con l’ex calciatore Billy Costacurta, ha riscosso grande successo al cinema con un ruolo nel film “Buen Camino” di Checco Zalone (se il mondo della moda italiano gravita più su Milano, quello del cinema ha come punto di riferimento Roma).

Martina è milanese d'adozione da molti decenni ed è legatissima al capoluogo meneghino, dove la si può spesso vedere girare in bicicletta

“Ho appena trovato casa a Roma. Sono arrivata a Milano che avevo 17 anni, mi ha dato tutto: il mio lavoro, mio marito, mio figlio, ma questa città che adoro ora mi affatica un po’, sento il desiderio di un po' più di leggerezza”, ha fatto sapere, come riporta il quotidiano di Via Solferino.

Lei in realtà è romagnola, di Riccione. Che significato attribuisce all’essere nata nella cittadina sulla riviera adriatica? “Significa inventarsi perché abbiamo un mare che non è un mare e quindi abbiamo dovuto imparare a prenderci cura delle persone, a trattare con il turista in un certo modo”.

“Io lo vedevo nel racconto di mio nonno, che prima ha fatto il cameriere, poi ha aperto una piccola gelateria, poi una pizzeria, quindi un ristorante che ha tenuto per 35 anni. È questo essere empatici e anche un po’ ruffiani”, ha aggiunto.

Le sono rimaste diverse cose: “La solarità, la voglia di ringraziare tutti i giorni, il cogliere quello che c’è di buono e cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche nelle difficoltà”.

Martina, che è sposata con Billy Costacurta, sta vivendo un momento molto bello della sua vita

Martina ha poi spiegato che per lei è un bellissimo periodo: “Sono soddisfatta. E’ bello svegliarsi al mattino e dire ‘che bella giornata mi aspetta’. Non è sempre stato così. Ho avuto momenti di difficoltà per mio figlio, si sa. In quei momenti bisogna respirare, provare a superarli, si è sempre nel mentre. Io dico sempre che in questo viaggio chiamato vita sappiamo che c’è una fine, ma quel che c’è nel durante è un po’ un’incognita”.

Infine ha fatto sapere di non voler interrompere del tutto l’esperienza con la danza dopo la partecipazione al talent di Ra1, dove è stata guidata dal maestro Luca Favilla: “Sto cercando una scuola di tango argentino...”.