''Era la mia migliore amica'': Antonella Fiordelisi si commuove parlando della sorella che non vede da cinque anni

La showgirl, 27 anni, è stata ospite de “La Volta Buona” lunedì 16 febbraio. Nel programma di Caterina Balivo ha rivelato di avere una sorella (stessa madre, padri diversi) che non vede da tantissimo tempo. E non è riuscita a trattenere la commozione per questa situazione che la fa stare male.

Si tratta di una sorella maggiore. “Mia sorella non ha mai vissuto poi effettivamente con me perché lei diciamo che voleva vivere col padre”. “Ci siamo sempre viste nelle occorrenze, magari per Natale, in estate, quindi avevamo sempre un po' di rapporto ovviamente”, ha spiegato.

“E’ bella, intelligente, è laureata adesso, è una bellissima ragazza, ve la porterei qui, ma purtroppo non la vedo da 5-6 anni perché ci siamo poi allontanate”, ha proseguito.

Antonella - nota al pubblico tv per partecipazioni a programmi come “Grande Fratello Vip” e “Pechino Express” - non ha partecipato neppure alla festa di laurea della sorella nonostante fosse stata invitata: “Io non mi sono presentata alla festa di laurea perché c'erano già dei problemi tra noi che non ci vedevamo da un po'”.

“Non ricordo bene cosa fosse successo, però c'eravamo un po' battibeccate, come succede tra sorelle. Solo che io essendo quella un po' più piccola ero comunque forse la più dispettosa tra le due quindi sicuramente mia colpa, ho sbagliato io perché comunque era una cosa importante per lei la festa di laurea. Io non sono andata”, ha fatto sapere.

Questa situazione la fa stare male: “Molto, perché era per me la mia migliore amica. Io comunque la sentivo sempre, mi facevo consigliare sempre da lei”.

Qualche mese fa, mentre partecipava al programma “Tale e Quale Show”, le due si sono rimesse in contatto ma alla fine non si sono viste, anche se sembra che “le porte sono aperte”.

“Io l'ho contattata e ho detto: ‘Ci vediamo sabato, domenica, perché il weekend sono libera, non devo studiare canto, ci sono’. E ha detto ‘no, adesso non riesco, però organizziamo’. Quindi le porte aperte ci sono”.

Nel frattempo Antonella ha saputo anche di essere diventata zia: “L'ho scoperto un po' tardi”.

Caterina Balivo ha spiegato che la mora di origini salernitane, che oggi vive a Milano, è molto provata dalla situazione. Antonella non è riuscita a contenere la forte emozione e qualche lacrima ha solcato il suo viso.

“Io non ne parlo mai, secondo me la gente neanche lo sa che ho una sorella”, ha ammesso.

Ora però sembra aver ritrovato una nuova spinta per provare a ricucire il rapporto o quantomeno organizzare un incontro.