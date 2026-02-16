''Era l’uomo della mia vita'': l’ex 'gatta morta' del GF Marina La Rosa in lacrime per l’ex marito

In tv la 49enne, oggi psicologa, svela il difficile momento della separazione da Guido Bellitti

Marina La Rosa si racconta a Verissimo. L’ex ‘gatta morta’ del primo GF in tv scoppia in lacrime per l’ex marito. La 49enne, oggi psicologa e opinionista nel piccolo schermo, svela il difficile momento della separazione dall’avvocato Guido Bellitti, sposato nel 2010. Il matrimonio è durato 11 anni, i due hanno avuto due figli, Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto al monto nel 2011. “Era l’uomo della mia vita”, confessa la siciliana, da anni di casa a Roma.

“La fine del matrimonio è un lutto. E’ stato un momento complicato, io non l'avrei lasciato, per me Guido era l'uomo della mia vita. Ho investito tantissimo in questa relazione”, confessa Marina.

“L'ho lasciato io perché probabilmente lui mi aveva lasciato tempo prima senza accorgersene. Cercavo di salvare il matrimonio, la coppia, ma ho rischiato di non salvare me stessa. A un certo punto il mio corpo ha ceduto e si rifiutava di mangiare. Sono arrivata a pesare 47 chili e mi sono detta basta”, rivela La Rosa mentre si asciuga gli occhi. Si sono detti addio sei anni fa, la rabbia adesso è passata. “Oggi siamo in buoni rapporti, credo che l'amore di due persone che si sono amati così tanto resta”, sottolinea.

Marina è molto contenta della sua nuova professione. "Prima sono andata in analisi, poi ho capito che volevo studiare per aiutare le persone”, racconta. Ce l’ha fatta con duro lavoro e tanto orgoglio.