“Ho una serie di insicurezze e lui è riuscito a salvarmi in tutti i modi in cui una persona può essere salvata”

Aveva svelato a sorpresa di avere un compagno poco prima di Natale, lo aveva fatto a Verissimo. Rocco Casalino, a distanza di quasi due mesi, torna nello stesso programma: per la prima volta appare in tv insieme al fidanzato Alejandro Martinez. L’imprenditore colombiano si è trasferito in Italia, a Roma: tutto per amore del 53enne. Prove di convivenza che potrebbero diventare definitive.

''Con lui mi vedo papà'': Rocco Casalino per la prima volta in tv insieme al fidanzato Alejandro Martinez

L’ex gieffino, ex portavoce del Movimento Cinque Stelle, è raggiante con Alejandro vicino. I due si sono conosciuti tramite amici proprio in Colombia, dove Rocco era in vacanza. E’ stato un colpo di fulmine, “Lui lavora sempre, tutti i giorni, eppure trova tempo per stare con me. Vado a scuola di italiano tutti i giorni, poi lui mi aspetta per pranzare insieme”, racconta Martinez.

“Con Alejandro mi vedo papà. Ci sarà il tempo, in Italia non è facile, speriamo che cambino le condizioni nel breve”, svela Casalino."Ho una serie di insicurezze e lui è riuscito a salvarmi in tutti i modi in cui una persona può essere salvata”, confida. Alejandro spiega: “Lui è un po’ geloso, ma non è eccessivo. Ho capito che è una cicatrice che va condivisa”.

Rocco non trattiene le lacrime quando ascolta le parole della lettera che gli ha scritto l’amato. “Ciao amore, sono sei mesi, eppure sembrano dieci vite condivise… Con te mi sento invincibile, completo, a casa”, scrive l’imprenditore. Lo chiama il suo “rifugio” e promette di sceglierlo “domani e ogni singolo giorno della mia vita”.

“Io lo amo come non ho mai amato nessuno. E soprattutto non mi sono mai sentito amato come mi sento amato ora. Mi sembra di non meritarmelo perché è tutto troppo bello, però è la persona che amo di più in assoluto. Lo sento famiglia ed è la prima volta che da omosessuale riesco a guardare avanti per costruire una famiglia”. “Ci sarà il tempo. Alejandro è l’unica persona con cui posso immaginare qualsiasi cosa in futuro”, aggiunge. “Noi due siamo già una famiglia”, sottolinea l’altro.

Vicino al pianto Rocco dice: “Lui merita la parte più sana e bella di me, non la parte ferita e problematica. Quando si ha avuto un passato non bellissimo, si pensa di non meritare un amore così. Ho dentro di me l’istinto di vedere qualcosa di negativo. Cerco il difetto".