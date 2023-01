Damiano David dei Maneskin festeggia il compleanno insieme alla fidanzata e con un nuovo look: foto

Per i 24 anni del rocker romano party con gli amici a tema Anni ’90

Ha rasato la sua lunga chioma: ora ha i capelli cortissimi e con un maxi logo dietro

Damiano David, frontman dei Maneskin, inaugura il 2023 con un nuovo look. Ha tagliato la lunga chioma: ora ha i capelli cortissimi. E’ così che festeggia il compleanno accanto alla sua fidanzata, Giorgia Soleri, ad altri componenti della sua band, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, e agli amici. Unica assente Victoria De Angelis, la bassista del gruppo.

Damiano David dei Maneskin festeggia il compleanno insieme alla fidanzata e con un nuovo look

Per i suoi 24 anni il rocker romano ha organizzato un party a tema Anni ’90. Condividendo alcune foto della festa, scattate da Fabio Germinario, Damiano scrive: “B-Day boy +24 for me. 90’s are the new 20’s”.

Il suo nuovo taglio è singolare, ha due strisce rasate che partono dalle tempie per passare sopra alle orecchie e ricongiungersi sul retro della testa, con una grande sorpresa: un maxi logo GG, simbolo di Gucci.

Damiano si è fatto disegnare il simbolo di Gucci

Il cantante diventato famoso col suo gruppo a X Factor e che poi ha raccolto consensi in tutto il mondo si diverte. Solo sei giorni fa anche la sua Giorgia ha festeggiato il compleanno: ha compiuto 27 anni. Al party Damiano sta accanto alla fidanzata e la coccola: i due stanno insieme da ben otto anni e rimangono inseparabili.

Al momento della torta scatta il bacio con Giorgia Soleri che pochi giorni fa ha compiuto 27 anni

Il dress code ancora una volta conquista: è ispirato agli anni Novanta. La Soleri indossa top di jeans e pantalone a vita alta, lui un bomber, maglione over. C’è un tripudio di camicie larghe. Musica, drink, torta e dediche. ”Ti amo tanto”, gli scrive Giorgia.