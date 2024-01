''Ci vogliono garbo e sensibilità nel tenersi alcune cose'': De Martino non smentisce i tradimenti a Belen, ecco quello che ha detto a Striscia

Il conduttore rimane vago sulle rivelazioni fatte dall’ex moglie in tv e sul social

Stefano De Martino è felice di ricevere il Tapiro d’Oro. Striscia la Notizia manda in onda il servizio riguardante il conduttore 34enne, raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli a Milano sotto la sua abitazione. Il napoletano sorride, prende tra le mani il singolare premio del tg satirico ed esclama: “Nella casa nuova non ne avevo di Tapiri, lo aspettavo con ansia”. Non smentisce i tradimenti a Belen. Si limita a dire: "Ci vogliono garbo e sensibilità nel tenersi alcune cose".

Stefano è ironico. Staffelli non si lascia frenare e chiede: “E' un traditore seriale? Ma questa bufera sui tradimenti: è possibile che uno possa tradire Belen? E’ possibile che sia successo?”. L’ex ballerino di Amici ribatte con un quesito: “E’ successo? Domanda…”.

Il tapiroforo non si abbatte e continua a chiedergli chiarimenti in merito alla spinosa questione, riguardante anche Alessia Marcuzzi: Belen sul social ha confermato il flirt tra l’ex marito e la presentatrice 51enne. “Io non mi arrampico… Ma quanta pazienza ancora devo avere secondo lei? Non mi arrabbio, no. La mia l’ho già detta. Io vi dico una cosa: lo so che le persone vogliono vedere il sangue, ma io non faccio il macellaio, non l’ho mai fatto e non mi interessa darvi da mangiare questo tipo di cose, Credo che ci voglia del garbo e della sensibilità nel tenersi pure alcune cose. Tutto il resto è noia, come diceva il nostro grande Franco Califano”, sottolinea De Martino.

Staffelli gli puntualizza: “Okay, allora lei non smentisce ma neanche conferma…”. “No, io mi tengo il Tapiro con entusiasmo, con affetto perché voi sapete che vi voglio bene, anzi saluto Antonio Ricci”, replica Stefano.

Valerio lo conosce dai tempi del talent show di Maria De Filippi. Gli fa notare che da allora ne ha fatta di strada: “Prima era solo il compagno di Belen, oggi è un conduttore bravo e affermato. Io lo sapevo che con la sua simpatia sarebbe arrivato”. De Martino si prende i complimenti, ma fa notare: “E nonostante questo siamo qui a parlare di…?”. Staffelli è pronto e controbbatte: “Beh, volevamo sapere con quante ha tradito Belen...”. La risposta è solo una battuta che spegne definitivamente l’entusiasmo dell’inviato. “Sa, la matematica non è il mio forte”. E la faccenda si chiude qui, almeno per ora.