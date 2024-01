''Anche i suoi amici non potevano parlare con nessuna'': Federica Nargi rivela la fortissima gelosia che aveva per Alessandro Matri

La showgirl 33enne e l’ex calciatore 39enne ospiti in coppia a Mamma Dilettante

L’ex velina confessa: “Riconosco i miei sbagli, ma sono cambiata completamente”

Federica Nargi e Alessandro Matri raccontano la loro bella famiglia a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta. La 33enne e il 39enne sono genitori di Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, venuta al mondo il 16 marzo 2019. Parlano delle figlie, ma non solo. La showgirl rivela la fortissima gelosia che aveva per l’ex calciatore. “Anche i suoi amici non potevano parlare con nessuna”, confida.

“Ma è vero che eri gelosa?”, le domanda la conduttrice 32enne. “Beh, la gelosia c’è sempre, ma prima ero molto gelosa”, ammette la romana. Diletta desidera sapere se Federica abbia mai fatto gesti eclatanti: “Gesti no, presenza sì - spiega Alessandro - Nel senso che rompeva le balle… Magari faccio serata con gli amici e la sua frase è: ‘Hai conosciuto qualcuna?’. O: ‘Hai parlato con qualcuno?’. No gli dico. Mi metto nell’angolo, contro il muro, e ballo così”. “In realtà non mi ha dato mai modo di essere veramente gelosa con qualcuna”, sottolinea la Nargi.

“E’ migliorata molto negli anni”, aggiunge lo sportivo. “E’ che ho sempre avuto questa cosa del ‘devi stare attento a quel che fai’ e in realtà io ho sempre fatto tutto quello che volevo”, chiarisce Federica. “Io sono geloso ma gli faccio fare tutto quel che vuole, tanto credo che se uno vuole fare, fa”, precisa ancora Alessandro. “Credo sia questa la forza dell’amore. Lui non mi ha mai limitato in tutte le cose che volevo fare: uscite o vacanze con le amiche. Per me è molto importante avere la mia libertà. Sono uno spirito libero, per me la libertà è fondamentale”, continua l’ex velina. Matri ironico le sottolinea: “La tua libertà…”.

L’ex attaccante della Juventus poi svela: “Anche io ho fatto vacanze con gli amici, loro già sapevano che al terzo giorno scattava la litigata: telefonata di due ore. Ho fatto vacanze in posti sconosciuti e lei, ovunque andavo, mi sottolineava: ‘Mi hanno detto che in quel posto lì è pieno di movimento’…”. La Nargi così confessa: “In realtà anche gli amici suoi non potevano parlare con nessuna perché io pensavo: ‘Se loro parlano con qualcuno allora vuole dire che poi creano una situazione’”. Ale ride e sarcastico puntualizza: “Non si è fidanzato più nessuno dei miei amici…”. Federica si cosparge il capo di cenere e conclude: “Riconosco i miei sbagli ma sono cambiata completamente”.

Arriva il momento della domanda ‘scomoda’. Sul biglietto i due leggono: “Piacere godurioso e irrinunciabile”. Federica sorride: “Io dico il cibo, qualcosa da mangiare. Se vi riferivate a qualcos’altro…”. Matri la contraddice: “No, il sesso, va beh, dai! Quindici anni insieme, se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… E’ un bel piacere”.

“E come ci si organizza quando hai due bimbe?”, domanda la Leotta. Le piccole spesso si svegliano la notte e costringono la coppia ad accoglierle nel letto. Uno di loro si sposta anche a dormire in un’altra camera. Alessandro così fa chiarezza: “La mattina vanno a scuola. Se uno vuole trovare dei momenti li trova”. La Nargi prosegue: “Quando alcune persone mi dicono: ‘No, ma dormono con voi: perdete l’intimità…’. La giornata è così lunga, il tempo si trova, se si vuole. La sera il più delle volte si è stanchi”.