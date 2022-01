Delia Duran: 'Sono venuta al GF Vip per trovare un altro uomo’. Ecco chi ha puntato

Delia Duran dopo aver lasciato il compagno Alex Belli qualche giorno fa, ha spiegato che la sua intenzione è quella di trovare un nuovo “marito” nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. La 33enne di origini venezuelane lo ha raccontato ad alcuni coinquilini, aggiungendo anche il nome della persona che le interessa. “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra è qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica”, ha affermato.

Eppure il 44enne nipote di Costantino Della Gherardesca non sembra ricambiare le attenzioni della modella, anzi. Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, non apprezza proprio Delia e il modo in cui si sta comportando davanti alle telecamere del reality di Canale5. Parlando con lei ha infatti affermato: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co***one e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare”.

Barù ha poi aggiunto: “Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex, e hai già finito gli argomenti”. Insomma, sembra davvero difficile che tra i due possa nascere un rapporto sentimentale. Le premesse non ci sono proprio.

