''Dicono che sto con lui per soldi'': Nataly Ospina, fidanzata di Ezio Greggio che ha 35 anni meno di lui, parla del loro amore dalla Balivo

La bella colombiana Nataly Ospina, 36 anni, ha parlato della storia col conduttore in tv

A “La Volta Buona” ha spiegato che la differenza d’età ha portato a molte critiche sui social

Lei però ne era consapevole e non sembra dare troppo peso agli hater

Nataly Ospina è stata ospite di Caterina Balivo oggi, 7 ottobre, e ha parlato del suo amore per Ezio Greggio.

Lo storico conduttore di “Striscia la Notizia” – 71 anni – infatti vive da circa un anno una grande passione con la giovane di origini colombiane, che è una food blogger con un enorme seguito sui social.

Lei ha ben 35 anni meno di lui e sapeva che questo avrebbe fatto discutere. Ma alla fine le importa fino a un certo punto.

Nataly Ospina, 36 anni, ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona" parla del suo amore con Ezio Greggio, che ha 71 anni

Ha spiegato innanzitutto come si sono conosciuti: “Mi hanno contattata per presentare insieme a lui il Festival della Commedia di Montecarlo. Quando ci siamo conosciuti è scattata la scintilla”.

“E’ molto simpatico, ma ha anche una grandissima sensibilità. E’ un uomo molto intelligente e molto gentile. Ha saputo conquistarmi. Siamo entrambi amanti del buon cibo”, ha aggiunto.

La Balivo le ha chiesto quali siano le domande che le fanno più spesso su questo amore: “Più che domande, affermazioni direi, tipo: ‘Non è vero amore’ o ‘sta con lui per i soldi, per la fama’. Le solite cose… Ma ci sono abituata […] va bene così, nessuno mi deve credere”.

Tra i due la scintilla sembra scoccata subito, circa un anno fa dopo il primo incontro

Per Nataly la relazione con Ezio ha portato grandi novità: “Quest’anno è stato un cambiamento, perché siamo andati a convivere praticamente subito quando ci siamo conosciuti. Un po’ la mia vita è cambiata, perché anche se lavoro sui social l’ho seguito sempre, teatro, tv… Poi tutti gli hater che sono intervenuti. Ma ero consapevole, con tanti anni di differenza si sa che è così”.

Nataly ed Ezio in una delle rare foto insieme

Anche la mamma della bella sudamericana è rimasta un po’ spiazzata: “Prima di Ezio non avevo mai avuto un uomo così grande. Infatti mia mamma è rimasta un po’… non ci poteva credere. Ha conosciuto Ezio e ha tanta ammirazione per lui però ovviamente ci sono tanti anni”.

“Posso dire che lui ha più energia di me”, ha però concluso.