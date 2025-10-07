''Dentro ci sono le mie gioie e i miei dolori'', Sonia Bruganelli annuncia l'uscita del suo libro mostrando orgogliosa la copertina: titolo e data

La produttrice e volto tv ha scritto “Solo quello che rimane”, in uscita il 21 ottobre

Si tratta di un libro in cui racconterà molto di sé

Nel 2023 ha chiuso il matrimonio con Paolo Bonolis, padre dei suoi tre figli

Sonia Bruganelli sta per arrivare in libreria con il suo primo libro.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, oggi volto tv e produttrice, ha annunciato l’uscita del tomo sui suoi canali social.

La 51enne romana, che è stata sposata con il famoso conduttore dal 2001 al 2023 e con lui ha avuto tre figli (Silvia, 22 anni, Davide, 21, Adele, 17), ha presentato ai suoi follower la copertina di “Solo quello che rimane”.

Sonia Bruganelli, 51 anni, mostra orgogliosa la copertina del suo libro "Solo quello che rimane"

“Tutta la vita ho letto libri e mai avrei pensato di scriverne uno e invece eccolo qui, ‘Solo quello che rimane’”, ha spiegato in una clip.

“Dentro ci sono le mie gioie, i miei dolori e tutte le scelte che mi hanno cambiata, ma ci sono anche i libri che mi hanno accompagnata: da Annie Ernaux a Teresa Ciabatti, da Patrick McGrath a Sandro Veronesi”, ha aggiunto.

Screenshot

“Sono stati dei compagni silenziosi che mi hanno aiutato a capire meglio chi io sia”, ha continuato.

“Dal 21 ottobre lo trovate in tutte le librerie e ora è già in pre-order su tutti gli store digitali”, ha concluso.

Sonia, che dallo scorso anno è legata al ballerino Angelo Madonia, ha mostrato orgogliosa la copertina del testo edito da Sperling&Kupfer.