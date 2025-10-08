La figlia di Bianca Balti lanciatissima: dopo aver sfilato per Dior, seconda passerella per un altro grande marchio a Parigi, guarda

La 18enne sembra già essere inarrestabile: alla Paris Fashion Week ha fatto un secondo defilé

Dopo essere salita in passerella per Dior, stavolta lo ha fatto per un brand italiano

Eccola con un look particolare, che sembra piacerle molto, per Miu Miu

La figlia di Bianca Balti sembra già essere diventata una delle modelle preferite dai marchi più noti della moda.

La ragazza, appena 18enne, ha infatti debuttato nel mondo delle passerelle entrando dalla porta principale pochi giorni fa.

Ha sfilato a Parigi per Dior. Adesso ha fatto il bis: la sua seconda esperienza è per un brand italiano di altissimo prestigio, Miu Miu (del gruppo Prada).

Matilde Lucidi, 18 anni, in passerella a Parigi per Miu Miu

Ha condiviso lei stessa alcune immagini sui social. Accanto ad alcune foto dove appare con il look con cui è salita in passerella, ha scritto: “Se mi conoscete, sapete che indosserei questo look tipo uniforme tutti i giorni”.

“E’ stato una seconda sfilata davvero speciale, con un tema speciale, e una collezione davvero cool”, ha aggiunto.

Per lei è la seconda sfilata della vita: ma è già una professionista

“Mi sento davvero grata e ispirata, grazie Parigi”, ha continuato.

Nel suo DNA c’è sicuramente il mondo fashion. Tra l’altro lei a Parigi ci ha vissuto molti anni con il papà Christian Lucidi, prima di trasferirsi insieme a mamma Bianca – e sua sorella minore Mia, nata nel 2015 da un’altra relazione della Balti – in California.

Dietro le quinte con il look Miu Miu che le sembra piacere molto

Sempre dietro le quinte della sfilata parigina

Chissà se il prossimo anno vedremo Matilde anche sulle passerelle di Milano.