Emanuela Folliero torna a parlare di quando scoprì che l’ex fidanzato la tradiva con una donna trans e rivela cosa fece quando lui la ricontattò

Emanuela Folliero è tornata a parlare di quando scoprì che un ex fidanzato la tradiva con una donna trans.

Il familiare volto tv, che è stata per tantissimi anni annunciatrice di Rete4, nel salotto di Caterina Balivo “La Volta Buona” ha ricordato quell’episodio di cui aveva già parlato proprio nello stesso programma durante la scorsa stagione.

La 60enne milanese - oggi sposata con l'imprenditore Giuseppe Oricci - frequentava quest’uomo, fino a quando un giorno un evento del tutto casuale la lasciò stupefatta e la portò a rompere la relazione.

Parlando del tema tradimenti, la Balivo ha detto: “Anche Emanuela Folliero è stata protagonista di un tradimento”.

“Quanto ci hai fatto ridere quando hai incontrato il tuo fidanzato di allora baciarsi con una donna in macchina, per poi scoprire che invece era…”, ha aggiunto la presentatrice. “Si chiamava Fernando”, ha sottolineato così la stessa Folliero, che poi ha continuato: “Era una persona che frequentavo”.

Quindi il racconto di quell’episodio: “Ero fuori con una mia amica, l’abbiamo visto in macchina e abbiamo detto ‘guarda chi c’è… tizio’. Ma non l’abbiamo seguito per seguirlo, ma per farci vedere. Lui si è fermato in un bar conosciuto a Milano ed è salita questa bella ragazza bionda. Allora mi sono chiesta chi fosse. Così la mia amica è scesa e ha detto a degli altri amici: ‘Ma chi è la bionda?’. Loro: ‘Ma quale bionda? Si chiama Fernando…’. O Ferdinando”.

“All’epoca era molto in voga ‘Scherzi a Parte’ (programma tv che prende di mira personaggi noti con, appunto, degli scherzi) e per un attimo ho pensato che fosse quello”, ha affermato.

“Poi lui mi telefonò per invitarmi a uscire e gli ho detto: ‘Guarda bello non ho quello che cerchi… come dire… ciao”, ha concluso con un pizzico di ironia.

Nel salotto della Balivo si è parlato di tradimenti e infedeltà

La Folliero ha però ricordato un secondo episodio in cui scoprì che la persona con cui stava era infedele. Anche questo risale a molti anni fa.

“Entro a casa sua perché avevo le chiavi. Entro per fargli una sorpresa e sento entrare lui con una voce di donna… nel dubbio mi sono messa nella stanza della scopa, nello sgabuzzino e lì sono rimasta ben due ore, fino a che meno male hanno deciso di uscire”, ha raccontato.

“Sentivo solo che si baciavano. Non sono uscita… ero a casa sua, mi poteva anche denunciare. Avevo 26 anni. Me lo ricordo ancora. Adesso lo farei (uscirei fuori dalla stanza per palesarsi, ndr), allora però no”, ha proseguito.