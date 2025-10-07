Federico Fashion Style bissa: mega festa di compleanno per i 36 anni anche a Roma, ecco chi c’era

Dopo il ‘pigiama party’ a Milano, raddoppia e organizza un super evento per celebrarsi

Sceglie il ristorante di cucina romana Alla Rampa a Piazza Mignanelli: si balla su i tavoli e non solo

Dopo il ‘pigiama party’ a Milano, Federico Fashion Style bissa: organizza una mega festa di compleanno per i 36 anni compiuti domenica 5 ottobre anche a Roma. Arriva con un completo luccicante nero, bordato con catene color oro e sotto camicia bianca. Insieme a lui c’è l’adorata mamma Angela, classe 1964. Posa per i fotografi appostati a Piazza Mignatelli: ha scelto di celebrare per la seconda volta al ristorante di cucina romana Alla Rampa insieme ad alcuni amici vip.

Una delle prime ad arrivare è Floriana Secondi, a cui il parrucchiere ha ‘rifatto’ il look, abbellendole la chioma con le sue ormai famosissime extension. La vincitrice del Grande Fratello 3, quando aveva 25 anni, ora tornata al reality show condotto da Simona Ventura come opinionista, sorride insieme a Federico. La 48enne si lascia immortalare in coppia con lui e poi pure insieme al cantante Valerio Scanu, legato a Lauri da profonda amicizia.

Arrivo trionfale per Valeria Marini, che a Milano sabato 4 era stranamente assente. La showgirl 58enne abbraccia Federico e non lo lascia più. Al momento della torta gli canta un ‘happy birthday’ speciale. E’ la madrina di Sophie Maelle, 8 anni, che l’hair sylist ha avuto dall’ex Letizia Porcu.

Federico canta scatenato

Si brinda, si mangia e si balla sui tavoli del locale fino a notte fonda. Federico si scatena con i tanti suoi ospiti: Floriana è letteralmente scatenata. Divertimento e risate per tutti.