Federico Fashion Style compie 36 anni e organizza una mega festa: scopri il tema 'bollente' del party

Il parrucchiere, volto tv, non bada a spese: torta a tre piani bianca con tanti fiocchi in raso rossi

Tra i tanti ospiti a Milano Edoardo Costa, Jenny Urtis, ex Giacomo, e Alex Belli

Sorprende ancora una volta, anche se c’è già chi lo etichetta come ‘re del trash’. Federico Fashion Style compie 36 anni e organizza una mega festa a Milano, al ristorante Conte. Il tema del party, 'bollente', lo svela lui stesso con i social, è “vieni come vai a letto”. Il suo lussuosissimo ‘pigiama party’ è servito.

Federico Fashion Style compie 36 anni e organizza una mega festa: il tema 'bollente' del party è "vieni come vai a letto"

Il parrucchiere vuole, come sempre, distinguersi: chiede a tutti gli invitati di indossare la loro mise da notte. La sua è sfolgorante: color crema, la giacca del suo pigiama è arricchita da tanti ricami in paillettes. Chissà se va davvero a letto così…

Il parrucchiere, volto tv, non bada a spese: torta a tre piani bianca con tanti fiocchi in raso rossi

Lauri pubblica tanti scatti della serata. Tra gli ospiti alcuni personaggi dello showbiz e influencer. Tra gli invitati ci sono Edoardo Costa, Jenny Urtis, ex Giacomo, e Alex Belli. La festa è sabato 4 ottobre: tutti attendono la mezzanotte di domenica 5, giorno in cui è nato Federico.

Tra i tanti ospiti a Milano Edoardo Costa, Jenny Urtis, ex Giacomo, e Alex Belli

Sul red carpet allestito per l’occasione Federico Fashion Style posa davanti ai fotografi chiamati per l’evento. Lo stesso fanno i suoi invitati, che portano pigiami in raso, pizzo, a volte abbinati a vestaglie preziose: sono tutti, a loro modo, elegantissimi. Ognuno di loro dice addio alla sobrietà e si concede qualche momento di puro divertimento.

Lauri festeggia pure il mattino dopo, la domenica, giorno del suo compleanno

+Stavolta sembra non essere presente un’amica storica di Federico, Valeria Marini, madrina di sua figlia Sophia Maelle, 8 anni compiuti lo scorso febbraio. La torta arriva ed è uno spettacolo: a tre piani, bianca, è abbellita da tanti fiocchi rossi. Lui spegne le candeline e continua a danzare insieme agli amici più intimi.