Cecilia Rodriguez: per completare la cameretta della figlia Clara Isabel arriva in aiuto papà Gustavo, guarda

- La stanza è pronta e il parto si avvicina sempre più: la 35enne è circondata d’amore
- Con loro c’è pure Luna Marì, la secondogenita della sorella Belen
In casa Moser-Rodriguez è tutto pronto (o quasi) per accogliere la piccola che arriverà a giorni, la bimba che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano con emozione e tenerezza. Nelle ultime ore, la futura mamma ha condiviso sui social uno scorcio del suo dolcissimo “cantiere domestico”: la stanza della figlia Clara Isabel, ancora in via di allestimento. Per completare la cameretta arriva in aiuto papà Gustavo, nonno attento.
Il 66enne non poteva di certo mancare. Con il suo fare pratico e l’immancabile sorriso afferra cacciavite e martello e si presta a dare sostegno a Nacho per montare i mobili. La stanza, come mostrano i dettagli condivisi dalla 35enne argentina, è un piccolo sogno in stile boho chic, con colori pastello, ceste in vimini, tende leggere e una culla in legno chiaro. Accenti rosa cipria e crema rendono l’ambiente caldo e accogliente, mentre qualche peluche anticipa i giochi della bimba.
A supervisionare tutto, con curiosità e dolcezza, c’è anche Luna Marì, 4 anni, la figlia di Belen Rodriguez, sorella maggiore di Cecilia. La piccola, in versione aiutante speciale, partecipa all’allestimento con entusiasmo, tra un abbraccio alla zia e un’occhiata ai mobili nuovi. E’ entusiasta per l’arrivo della cuginetta
Con il parto ormai vicino, Cecilia appare serena e raggiante, circondata dall’affetto della famiglia e dall’attenzione premurosa di Ignazio. La coppia, unita da anni e sempre più affiatata, sta vivendo questi giorni con emozione e complicità, pronta a dare il benvenuto alla loro prima figlia insieme. La cameretta di Clara Isabel è già il riflesso di un nido pieno di calore e di vita.