Cecilia Rodriguez: per completare la cameretta della figlia Clara Isabel arriva in aiuto papà Gustavo, guarda

La stanza è pronta e il parto si avvicina sempre più: la 35enne è circondata d’amore

Con loro c’è pure Luna Marì, la secondogenita della sorella Belen

In casa Moser-Rodriguez è tutto pronto (o quasi) per accogliere la piccola che arriverà a giorni, la bimba che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano con emozione e tenerezza. Nelle ultime ore, la futura mamma ha condiviso sui social uno scorcio del suo dolcissimo “cantiere domestico”: la stanza della figlia Clara Isabel, ancora in via di allestimento. Per completare la cameretta arriva in aiuto papà Gustavo, nonno attento.

Cecilia Rodriguez: per completare la cameretta della figlia Clara Isabel arriva in aiuto papà Gustavo

Il 66enne non poteva di certo mancare. Con il suo fare pratico e l’immancabile sorriso afferra cacciavite e martello e si presta a dare sostegno a Nacho per montare i mobili. La stanza, come mostrano i dettagli condivisi dalla 35enne argentina, è un piccolo sogno in stile boho chic, con colori pastello, ceste in vimini, tende leggere e una culla in legno chiaro. Accenti rosa cipria e crema rendono l’ambiente caldo e accogliente, mentre qualche peluche anticipa i giochi della bimba.

La stanza è pronta e il parto si avvicina sempre più: la 35enne è circondata d’amore

A supervisionare tutto, con curiosità e dolcezza, c’è anche Luna Marì, 4 anni, la figlia di Belen Rodriguez, sorella maggiore di Cecilia. La piccola, in versione aiutante speciale, partecipa all’allestimento con entusiasmo, tra un abbraccio alla zia e un’occhiata ai mobili nuovi. E’ entusiasta per l’arrivo della cuginetta

Ambiente caldo e accogliente, qualche peluche anticipa i giochi della bimba...

Con il parto ormai vicino, Cecilia appare serena e raggiante, circondata dall’affetto della famiglia e dall’attenzione premurosa di Ignazio. La coppia, unita da anni e sempre più affiatata, sta vivendo questi giorni con emozione e complicità, pronta a dare il benvenuto alla loro prima figlia insieme. La cameretta di Clara Isabel è già il riflesso di un nido pieno di calore e di vita.