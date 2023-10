Diletta Leotta si rilassa sul Lago di Como con l'amica del cuore Elodie, che tiene in braccio sua figlia Aria: foto

La 32enne si regala un giorno di svago insieme ad alcune intimissime

Diletta Leotta si regala una gita fuori porta interamente al femminile. La conduttrice si rilassa sul Lago di Como con l’amica Elodie, che tiene in braccio teneramente la figlia della 32enne Aria. Con la siciliana non c’è solo la cantante romana 33enne. Insieme a lei nella giornata di svago e relax ci sono anche la cognata Irene Simeoni, la nipotina Sveva, nata poco più di tre mesi fa, e Francesca Muggeri.

E’ una domenica senza uomini al seguito. Loris Karius, il compagno da cui Diletta il 16 agosto scorso ha avuto la sua bimba, è impegnato in campo col Newcastle, in Inghilterra. Nessuna traccia neppure di Mirko Manola, il fratello della Leotta sposato con la Simeoni e padre della neonata. Anche Elodie è senza Andrea Iannone, il compagno, come pure la Muggeri, ‘orfana’ di Franco Villa.

Diletta sorride accanto alle amiche del cuore. Indossa un minidress che evidenzia le sue splendide curve. L’abito bianco in jersey a costine, con i ricami neri è firmato H&M. Costa solo 25,90 euro e in pochissimo tempo è andato sold out sul sito ufficiale del brand.

La conduttrice è una mamma sensuale con l'abitino corto

Pure la Di Patrizi, super casual, è sensuale più che mai con una camicia bianca e un pantaloncino da biker stretto. Le due sono legatissime da tempo e appena hanno un momento libero non esitano a vedersi.