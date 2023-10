''Mamma piangeva'': Jolanda Renga, figlia di Ambra e Francesco Renga, racconta la reazione dei genitori all’uscita del suo libro

I due sono orgogliosissimi della loro ragazza 19enne, ora fidanzatissima

E’ legata a Filippo Carrante: “Sono innamorata. E’ la prima prima storia seria”

Jolanda Renga è fiera di aver visto il suo primo romanzo pubblicato. In tv, a Verissimo, racconta la reazione dei suoi genitori all’uscita del suo primo libro, “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, edito da ElectaYoung. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, separati dal 2015 e genitori pure di Leonardo, 16 anni, svela: “Mamma piangeva”.

“Mamma e papà sono orgogliosi di me”, sottolinea la ragazza, appena 19enne. E aggiunge: “Mamma mi ha mandato un messaggio vocale lunghissimo in cui piangeva ed è stato bello sentire quanto si era emozionata per le cose che avevo scritto”.

L'attrice 46enne si è molto commossa

Nel romanzo c’è tanto di sé. Le è servito anche per crescere e diventare più donna. Jolanda chiarisce: "Scrivere un libro mi ha aiutato a vedere da un altro punto di vista tante cose che mi erano successe e attraverso la scrittura ho scoperto tante cose di me. Mi sentivo rotta, non altezza delle aspettative, ma poi ho capito che se non avessi provato queste sensazioni non avrei potuto dare vita alla protagonista del mio racconto".

Pure il cantante 55enne è fiero della ragazza, appena 19enne

Davanti le telecamere la Renga parla pure di Filippo Carrante, a cui è legata da quasi un anno: “Lui è il primo ragazzo serio che ho e sono felice che sia lui. I miei sono molto contenti, da tempo si aspettavano di vedermi felice con una persona. L’ho portato a casa e ha conosciuto la mia famiglia. Io la sua. Di lui mi piace tutto, potrebbe fare qualsiasi cosa e non lo guarderei mai in un modo strano. Sono felice”. Poi annuncia che c’è già in progetto un secondo libro: “Lo spero, io vorrei vivere di questo: è sempre tutto ciò che ho desiderato”. Desidera essere una scrittrice a tempo pieno.