Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano i 5 mesi della figlia Aria sulla neve: ecco dove sono

La conduttrice 32enne e il calciatore 30enne sono partiti per la montagna insieme alla piccola

Lei va sulle piste dalle 8,30 del mattino: i due si godono anche momenti di dolcezza e relax

Diletta Leotta e Loris Karius sono partiti insieme alla volta dell’Austria. I due festeggiano così i 5 mesi della figlia Aria, sulla neve. Si godono giornate di grande tenerezza e assoluto relax a Kitzbuhel, la piccola e famosa città alpina a est di Innsbruck, nel Tirolo. Nella località sciistica molto amata dai vip, la conduttrice 32enne va sulle piste al mattino presto: già alle 8.30 ha gli sci ai piedi. Il calciatore 30enne rimane insieme alla piccola, che porta a passeggio nel caratteristico centro medievale, ricco di caffè e negozi di lusso.

Ai giocatori professionisti, se sotto contratto, non è concesso sciare, per il pericolo infortuni. Loris, portiere del Newcastle, ha accettato con gioia di rilassarsi ad alta quota, ma non può accompagnare Diletta sulle piste. I due si incontrano negli chalet dove ci si ristora. Poi insieme vanno alla Spa del lussuoso hotel dove alloggiano. Ed è proprio davanti a un acquario presente in albergo, con gli accappatoi addosso, che si fanno vedere con la figlioletta nata lo scorso 16 agosto in una breve clip condivisa sul social. La Leotta scrive, dedicando il suo pensiero alla bimba: “5 mesi di te”.

La conduttrice 32enne e il calciatore 30enne sono partiti per la montagna insieme alla piccola: sono a Kitzbuhel, la piccola e famosa città alpina a est di Innsbruck, in Austria

Celebrano il complimese di Aria Rose con una immensa gioia nel cuore. In tv Diletta recentemente, ospite di Verissimo, ha detto: “Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma; guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo. E’ come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e vogliamo goderci ogni momento con lei. E’ bellissimo per noi crescere insieme a lei”.

“Loris è un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia”, ha anche aggiunto la Leotta. In futuro sogna una seconda gravidanza e anche le nozze con Loris. “Ma ci sarà tempo”, ha sottolineato.