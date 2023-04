I due in centro camminano teneri mano nella mano

Si godono la bella giornata e fanno tappa in qualche boutique per lo shopping

Diletta Leotta e Loris Karius in centro a Milano catalizzano l’attenzione dei paparazzi appostati. I due, innamorati in dolce attesa del loro primo bebè, una bambina, passeggiano tenendosi teneramente mano nella mano. La conduttrice Dazn mostra forme leggermente arrotondate da mamma. Incinta di quasi sei mesi, è raggiante per l’arrivo della cicogna e il pancione si vede.

Diletta Leotta e Loris Karius innamorati in dolce attesa: passeggiata con pancione a Milano

La siciliana 31enne indossa una maglietta aderente che mette ancor più in evidenza il seno prosperoso, la abbina a jeans larghi che hanno l’elastico in vita, in perfetto stile premaman. E’ casual con le sneakers ai piedi e il giubbotto sempre in denim. Sportivissimo anche il calciatore 29enne. Il tedesco che gioca con la maglia del Newcastle porta pantaloni e t-shirt nera e sopra una giacca in pelle. La coppia osserva le vetrine dei negozi a via della Spiga. Con loro c’è anche Lillo, il cagnolino di Diletta: lei sorride mentre lo porta al guinzaglio.

Diletta e Karius si fermano in qualche boutique per lo shopping, poi gustano un bel gelato. Entrambi impegnati, si vedono appena è possibile. Insieme da ottobre scorso, ad agosto diventeranno mamma e papà.

Il pancione cresce: la Leotta con Loris pare finalmente aver trovato l’uomo dei sogni. Lo sportivo, oltre a essere bello e aiutante, intelligente e simpatico, ha anche un conto in banca di tutto rispetto. Stando ai rumor avrebbe un patrimonio stimato sui 20 milioni di euro, una cifra davvero ragguardevole.