Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nonni felici col piccolo Cesare: foto

L’ex coppia si è fatta scattare un’immagine insieme al bimbo neonato

Cesare è il figlio della loro primogenita, e unica figlia avuta insieme, Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti riuniti ancora una volta. A far rincontrare l’ex coppia d’oro dello showbusiness italiano è stato il piccolo Cesare, nato circa un mese fa. Il bebè è il figlio della loro primogenita Aurora Ramazzotti, che a 26 anni è diventata mamma dopo aver partorito il piccolino in Svizzera circa un mese fa. La conduttrice 46enne e il cantante 59enne si sono fatti scattare una foto insieme. Nell’immagine Eros appare con Cesare (nome completo: Cesare Augusto) in braccio.

Vicino allo scatto Mich ha scritto: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!!!”.

Eros Ramazzotti, 59 anni, e Michelle Hunziker, 46, insieme al loro nipotino Cesare, nato 1 mese fa

Recentemente proprio parlando del suo primo nipotino, la Hunziker aveva fatto sapere a ‘Verissimo’: “A giorni mi sa che me lo molleranno per qualche ora perché devono fare delle commissioni”.

Parlando della sua felicità per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia aveva aggiunto: “Sono al settimo cielo. Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”.

Di Aurora e del compagno e neo-papà Goffredo Cerza aveva detto: “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente”.

“Aurora è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l'ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l'emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia”, aveva concluso.