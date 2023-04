Ilary Blasi compie 42 anni: la romantica sorpresa del fidanzato Bastian la lascia a bocca aperta, guarda

La conduttrice festeggia il primo compleanno insieme al nuovo compagno Muller

L’imprenditore tedesco organizza per la presentatrice una romantica cena a lume di candela

Ilary Blasi festeggia il suo primo compleanno con Bastian Muller. Compie 42 anni allo scoccare della mezzanotte e il fidanzato non perde occasione per regalarle una sorpresa che la lascia a bocca aperta. L’imprenditore tedesco 36enne per la conduttrice, che celebra il suo gran giorno oggi, 28 aprile, organizza una cena romantica a lume di candela.

Ilary Blasi compie 42 anni: la romantica sorpresa del fidanzato Bastian la lascia a bocca aperta

La conduttrice svela tutto nelle sue IG Stories. Ilary arriva in una location da sogno conturbante: ha i capelli sciolti mossi e indossa un abito nero a sottoveste lungo, con una scollatura provocante che mette in risalto il décolleté. Sembra essere in un chiostro spettacolare. Al centro c’è un tavolo per due. Lei e Bastian lo raggiungono mano nella mano.

Candele, petali di rose, calici di vino: l’allestimento è elegantissimo, arricchito dalle luci soffuse che rendono l’atmosfera magica. Ilary è colpita dal gesto di Bastian, che in una foto si mostra insieme a lei e scrive: “Buon compleanno amore mio”.

La Blasi ritrova il batticuore, che probabilmente con Totti era svanito da tempo a causa della crisi. Bastian è entrato nella sua vita solo dallo scorso novembre, eppure i due corrono nella loro storia d’amore. L’uomo è già entrato ‘in famiglia’: conosce i parenti di Ilary e tutti e tre i suoi figli, che lo hanno accolto, così come del resto hanno fatto con la nuova compagna del papà, Noemi Bocchi.

Anche Chanel, la figlia quasi 16enne, fa gli auguri alla mamma. La ama così com’è e le scrive via Instagram: “Non cambiare mai”. L'iter giudiziario per il divorzio dall'ex Francesco è appena iniziato, la Blasi, però, esce 'rinnovata' da tutta la situazione e più innamorata che mai.