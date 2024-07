Diletta Leotta e Loris Karius in viaggio di nozze a Ibiza dopo il matrimonio in Sicilia: le dolci foto con la figlia Aria alle Baleari

La 32enne e il 31enne non si fermano con gli allenamenti: corsa di 6 chilometri col sole già alto

Il 22 giugno, giorno del compleanno di lui, il sì a Vulcano, ora solo relax e sport

E’ tutto magico dopo il sì pronunciato a Vulcano, alle Eolie, il 22 giugno scorso, giorno del compleanno di lui. Diletta Leotta e Loris Karius sono in viaggio di nozze a Ibiza dopo il matrimonio lussuosissimo in Sicilia, pieno zeppo di ospiti vip. La conduttrice 32enne sul social pubblica le dolci foto con la figlia Aria, che il 16 agosto compirà appena un anno, lo stesso giorno in cui lei ne farà 33. Alle Baleari i tre stanno d’incanto.

La presentatrice sportiva Dazn e il calciatore tedesco non rinunciano ad allenarsi nemmeno col caldo. Quando il sole è già alto in cielo e il termometro segna 26 gradi, si dedicano a 6 chilometri di corsa. Tutto pur di rimanere in forma top e non risentire dello stop estivo: sport e sudore.

Loris ha raccolto i suoi lunghi capelli biondi nelle classiche treccine, tanto per cambiare un po’. Si lascia ammirare dalle fan che vanno in visibilio per lo sportivo, un vero adone. Karius, però, ha occhi solo per Diletta e la bambina. Mamma e figlia il 1° luglio si regalano anche il primo bagno al mare.

Da marito e moglie si sentono pienamente felici. “Forever”, ha sottolineato Diletta, che continua a condividere momenti del matrimonio. Le sensazioni provate sono ancora vivide nella sua mente. A ottobre 2022 ha avuto un colpo di fulmine incontrando l’uomo che aveva sempre desiderato e se l’è preso: ora il loro cammino da famiglia è completo, anche se appena iniziato.