Diletta Leotta e Matteo Mammi, sempre più innamorati. La coppia è volata in Sicilia per festeggiare il Natale

Diletta Leotta ha festeggiato il Natale con il fidanzato Matteo Mammì

La storia d'amore tra i due a quanto pare procede a gonfie vele

Diletta Leotta, 27 anni, sta trascorrendo le vacanze di Natale nella sua Sicilia e con lei c'è anche il fidanzato Matteo Mammì. La conduttrice sul suo profilo social pubblica alcuni scatti che la ritraggono con la dolce metà. Entrambi indossano il cappellino di Santa Claus e si abbracciano sorridenti davanti all'albero addobbato a festa. Diletta Leotta e Matteo Mammì hanno deciso di passare insieme il Natale. Il rapporto procede a gonfie vele e appaiono sempre più uniti.

La relazione tra la conduttrice de "Il contadino cerca moglie" e la dolce metà è iniziata dietro le quinte di Sky quando lei lavorava come giornalista sportiva e lui era direttore senior programmazione e produzione. Una storia che ha destato qualche pettegolezzo, ma la stessa Leotta di recente ha dichiarato a Nuovo: "Sono entrata a Sky che ancora non lo conoscevo e ne sono uscita quando mi ero già fidanzata. Sky è un’azienda nota per la serietà e per la qualità dei programmi. Certe dinamiche non penso che sarebbero mai possibili". Diletta Leotta e Matteo Mammì convivono a Milano ma in occasione del Natale hanno raggiunto la Sicilia e le loro vacanze sono all'insegna dell'amore.

