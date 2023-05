Diletta Leotta al sesto mese di gravidanza a spasso per Milano col pancino scoperto: foto

La conduttrice Dazn sorpresa dai paparazzi all’uscita di Radio 105, dove conduce Take Away

Con la 31enne anche il suo fidato cagnolino Lillo, un volpino di Pomerania

Diletta Leotta non ha alcun problema a mostrare il suo pancino scoperto. Al sesto mese di gravidanza, la conduttrice va a spasso per Milano indossando una tenuta casual che, complice la maglietta corta e il pantalone premaman con elastico in vita, fa vedere a tutti il ventre arrotondato ‘nudo’.

La conduttrice Dazn, in realtà, prova a coprirsi un po’ di più: accortasi dei paparazzi, sempre in agguato, cerca di tirare su i pantaloni e giù la t-shirt, senza grandi risultati. Insieme alla 31enne c’è Lillo, il suo tenero Volpino di Pomerania, che raramente lascia a casa da solo. Diletta è appena uscita dagli studi di Radio 105, dove ogni giorno conduce con Daniele Battaglia Take Away.

La Leotta indossa una maglia traforata che le arriva sotto al seno e pantaloni cargo: il look in toni neutri le dona. Gli sguardi dei passanti la seguono curiosi: non passa certo inosservata. Sfoggia le sue curve da mamma con grande orgoglio. E’ felice per l’arrivo della bambina, che dovrebbe partorire il prossimo 16 agosto, giorno in cui compie 32 anni.

Stavolta con lei non c’è il fidanzato 29enne, Loris Karius, impegnato ancora col campionato inglese. Il calciatore spera di ‘accasarsi’ in una squadra di calcio italiana la prossima stagione, così da stare vicino alle sue donne e smetterla di essere pendolare per amore.

Diletta in tv non ne ha fatto mistero: “La gravidanza è arrivata dopo pochi mesi ed è stato uno choc. Non era preventivato però allo stesso tempo mi sono detta: ‘Chi è che fa le cose secondo i piani? E’ inutile pensare di avere delle regole anche in questo, in questo non ci sono regole’. E penso che sia il dono più bello che mi poteva capitare”. Karius crede sia l’uomo della sua vita: desidera le nozze con il portiere tedesco con cui sta insieme solo dallo scorso ottobre. E chissà che, dopo l’arrivo della cicogna, i due non dicano immediatamente di sì.