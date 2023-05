La 42enne indossa un due pezzi all’uncinetto davvero mini: piovono le critiche

L’influencer replica: “Ma chiedo, saremo mai libere? Libere di essere”

Clizia Incorvaia condivide sul social alcune foto in cui indossa un microbikini fatto all’uncinetto. Il due pezzi è davvero mini, soprattutto il pezzo di sopra, con raffigurata Hello Kitty. Il costume è di un brand moda molto conosciuto, GCDS. “Essere una mamma hot è un duro lavoro”, scrive ironica la 42enne. Immediata si scatena la polemica. Sono tantissimi i follower che la criticano per aver osato troppo.

''Essere una mamma hot è un duro lavoro'': le foto in microbikini di Clizia Incorvaia scatenano la polemica

“Sei bella e si sa. Non sono invidiosa, ho 54 anni e non sto a fare e dire che sei una mamma. Non mi frega nulla e non c’entra nulla con il costume… Detto questo la classe e l'eleganza sono un’altra cosa, e lo sai benissimo perché prima lo eri. Ultimamente mi sembra che tu voglia sempre apparire svestita, e, mio umile pensiero, questo è una caduta di stile. Il costume mi sembra più adatto a una ragazzina, poi viva la libertà”, le sottolinea un’utente. “Fai prima a toglierlo…”, tuona un’altra.

Il polverone non si arresta. “Cara Clizia ricordati sempre che sei una mamma e una mamma, anche se giovanile, non può indossare un costume del genere. Ci vuole sempre buon gusto”, le fa sapere qualcuna. C’è chi è più cattiva: “Cadere sempre nel volgare: non hai bisogno questo per emergere. Usate un po’ il cervello”. Poi c’è chi benevola, le dice: “Sei bellissima e potresti vestirti di più. Molto di più… Non prenderla come una critica”.

Sono anche molti quelli che difendono la Incorvaia e sottolineano: “Leggere questi commenti da parte delle donne è vergognoso: ognuna è libera di mostrarsi come le pare, specialmente se se lo può permettere. Le critiche in genere vengono da persone irrisolte e sicuramente non con lo stesso fisico, ma principalmente da persone che hanno il cervello in vacanza”.

Nel suo post la siciliana è ironica, ma i follower non perdonano

La compagna di Paolo Ciavarro, mamma di Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, un anno, nato dall’amore col 31enne figlio di Eleonora Giorgi, alla fine replica: “Mi chiedo, ma saremo mai libere? Libere di essere”.