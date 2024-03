Diletta Leotta spiega il curioso motivo per cui ha imparato meglio l’inglese: l’ammissione in tv

La 32enne ha imparato la lingua di Shakespeare per comunicare meglio con il futuro marito

Ma in particolare è stata la difficoltà di litigare parlando due lingue diverse a darle la motivazione

Loris infatti è tedesco, ma gioca attualmente a calcio in Inghilterra

Diletta Leotta ha ammesso di aver imparato a parlare inglese meglio per poter litigare con il compagno Loris Karius.

La 32enne, uno dei volti tv più noti dello sport italiano, lo ha confessato a ‘Stasera C’è Cattelan’.

Ospite del programma di Rai2, la bionda siciliana ha spiegato di pensare che il suo livello di fluenza nella lingua di Shakespeare sia migliorato proprio per questo motivo.

Diletta Leotta, 32 anni, da Cattelan rivela di aver imparato bene l'inglese per poter litigare col futuro marito

Il conduttore Alessandro Cattelan le ha chiesto: “Ti stai preparando al matrimonio, come va? Tu sei siciliana, il tuo futuro marito è tedesco… come si litiga per il matrimonio in queste due lingue?”.

Diletta, che lo scorso 16 agosto è diventata mamma di Aria, avuta proprio con il calciatore tedesco, ha risposto: “Il litigio è stato quello step che mi ha permesso di imparare l’inglese. Io prima non parlavo bene l’inglese, ma adesso che ho imparato anche a litigare in inglese, sono arrivata a un livello pro”.

Diletta racconta a Cattelan cosa l'ha spinta a migliorare il suo livello di inglese: è una cosa molto curiosa

“Litighiamo un po’ in inglese, ma il problema è che non so perché, ma quando sei arrabbiato… non so se capita anche a voi, a me viene fuori la radice, che è la Sicilia. Mi viene fuori il siciliano”, ha aggiunto.

“Tipo? Beh, cose brutte…”, ha continuato con il sorriso sul viso.

Loris Karius, 30 anni, attualmente gioca in Inghilterra, ma presto potrebbe approdare proprio in Italia. Diletta lo ha confermato.

Diletta e Loris, 30 anni, insieme alla piccola Aria nata il 16 agosto 2023

Quando le è stato chiesto se sia vero che il biondo teutonico voglia venire nel Bel Paese a lavorare, lei, da anni residente in un grattacielo residenziale in zona Porta Nuova nel capoluogo meneghino, ha risposto: “Speriamo… Io spero che sia vicino Milano, perché il mio centro di vita è qui”.

“Massimo Monza? Possiamo arrivare a Como. Se fosse così sarebbe una cosa perfetta”, ha sottolineato.