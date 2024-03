Veronica Peparini e Andreas Muller sono ancora in ospedale con le gemelline: ecco come stanno

La coreografa ha dato alla luce le piccole Ginevra e Penelope il 18 marzo

Veronica Peparini e Andreas Muller sono ancora in ospedale. La coreografa 53enne e il ballerino 27enne sono diventati genitori il 18 marzo. Le loro gemelline Penelope e Ginevra sono arrivate dopo una gravidanza difficile e la coppia sta vivendo momenti di immensa gioia, ora che la paura è passata. ''Dormire senza voi è una tristezza sbloccata ora nella mia vita. Non vedo l'ora di tornare a casa con voi'' scrive Andreas.

Le gemelle dopo il parto sono state portate in Terapia intensiva neonatale. Andreas e Veronica le vanno ad allattare e coccolare ogni 3 ore, ma non possono ancora portarle a casa. Al momento si tratta solo di completare alcuni controlli: ''Siamo nelle mani di angeli professionisti che ringrazierò dal primo all'ultimo appena saremo fuori - scrive la Peparini - e le bimbe stanno bene, sotto controllo, ma non in terapia intensiva. Presto andremo a casa''.

Il ballerino è un papà che non sta nella pelle, si fa stringere il dito dalle sue piccoline e immortala i primi sorrisi. La coreografa è immensamente grata per il dono ricevuto e non vede l'ora di portare le bimbe a conoscere i suoi bimbi Olivia e Daniele, avuti dall'ex marito.