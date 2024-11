''Faccio la dominatrice'': Angelica Barbareschi, la figlia di Luca Barbareschi, rivela il suo nuovo lavoro 'hot' e cosa ne pensa il padre

La terzogenita dell’attore, avuta dall’ex moglie Patrizia Fachini, ne parla a La Zanzara

Angelica Barbareschi a La Zanzara, da Giuseppe Cruciani, si presenta con quattro spilloni attaccati al bordo del collo. La figlia di Luca Barbareschi rivela il suo lavoro ‘hot’ e anche cosa ne pensa il famoso padre, attore, regista, produttore, ora concorrente di Ballando con le Stelle. “Faccio la dominatrice”, confessa. Dice di essere “una delle 8 figlie” del 68enne. A quanto risulta, però, Luca è padre di sei figli.

Dalla ex moglie Patrizia Fachini Barbareschi ha infatti avuto Eleonora, Beatrice e Angelica. Dopo la relazione durata 7 anni con Lucrezia Lante della Rovere, dal 2010 ha una nuova compagna, Elena Monorchio, dalla quale ha avuto altri due figli: Maddalena e Francesco. Del sesto figlio ha parlato raramente: ne ha confessato l’esistenza a Maurizio Costanzo nel programma “S’è fatta notte”, rivelando che è nato in America nel 1975, dove risiederebbe.

Angelica si presenta e racconta: “Sono una delle otto figlie di Luca Barbareschi, non ci sentiamo molto ma abbiamo idee molto diverse”. E’ una vera esperta del bondage: “Faccio la dominatrice. Uso la frusta e poi mi diverte fumare e usare le persone come posacenere umano. Gli butto la cenere addosso, in bocca, posso anche spegnere una sigaretta sulla lingua delle persone. L'ho fatto anche io per uno show. Mi dispiace, ciao papà!”.

Sul rapporto col genitore Angelica sottolinea: “Ci sentiamo per il Natale, per il compleanno. Vuole un rapporto più stretto con me? Non so, magari andiamo da Maria De Filippi. Mio padre ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere. Facciamo lavori diversi, io gli voglio bene ma quello che faccio è stato criticato. Mi hanno un po' messo come artista di serie B. Io un paio di anni fa ho smesso di fare l'assistente alla regia per avvicinarmi a questo mondo. E’ un mondo che lui rispetta. Non mi ha mai visto dal vivo, ma sui social ha visto quello che faccio”.