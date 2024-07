Dopo la comunità, Carlos Corona torna a casa da papà Fabrizio per le vacanze estive: le immagini e le parole sul fratellino che nascerà

Il 21enne è in ‘permesso’, come rivelato dal 50enne nei giorni scorsi

Ora partirà insieme all’ex re dei paparazzi e a Sara Barbieri, 24 anni, incinta

Carlos Corona torna a casa da papà Fabrizio. Lo abbraccia stretto. Dopo la comunità, si prende una pausa per le vacanze estive. In una breve clip il 50enne mostra il figlio. Le immagini raccontano la serenità del 21enne, felice di stare col genitore. Le parole sul fratellino che nascerà sono dolcissime.

“E’ tornato il mio primo figlio a casa, direi che sei abbastanza in forma eh!”, sottolinea Fabrizio. “Abbastanza…”, replica Carlos. “Sei pronto per la vacanza?”, dice il padre. “Sì, pronto”, afferma il ragazzo. “…E per il bambino che arriva?”, gli chiede Corona. “Eh, aspettiamo con grande felicità”, sottolinea il figlio di Nina Moric. “Sei contento che è maschio?”, gli domanda ancora il papà. “Sì, almeno giochiamo a basket, facciamo tutto insieme”, risponde Carlos. “Grande!”, chiosa l’imprenditore.

Carlos partirà per una meta balneare insieme all’ex re dei paparazzi e a Sara Barbieri, 24 anni, che aspetta un bebè da Fabrizio. Nei giorni scorsi sulle pagine di Chi Corona senior aveva detto: “Carlos è felice come non mai, ha un bellissimo rapporto con Sara. Ho pensato anche a lui, desiderando questo figlio. Non sarà da solo. Sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio”. Aveva parlato anche del rapporto tra l’ex Moric e la Barbieri: “E’ sua amica, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente”. Tutto procede con grande serenità, quindi.