''Dopo il parto il mio corpo è cambiato, ma non compro vestiti nuovi'': Aurora Ramazzotti spiega perché

La 26enne è diventata mamma lo scorso marzo, ma ovviamente il suo fisico non è tornato quello che aveva prima della gravidanza

Non le stanno più i vestiti vecchi, ma per ora ha deciso di non acquistarne di nuovi

Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver deciso di non comprare vestiti nuovi anche se il suo corpo non entra più in quelli vecchi. Dopo aver partorito la 26enne, che è diventata mamma di Cesare lo scorso marzo, non ha più il fisico che aveva prima della gravidanza, ma il suo cervello in qualche modo si auto-convinto che invece è tornato tutto come prima.

Ha spiegato la sua situazione in un video condiviso su Instagram. Ha detto: “Vi spiego come funziona il mio cervello e il mio ottimismo quasi patologico”. “Il giorno in cui ho partorito, o forse tre giorni dopo, il mio cervello si è convinto che io sia tornata come prima”, ha aggiunto.

Aury ha fatto sapere che durante gli ultimi mesi della gravidanza era un po' insofferente per il pancione

“Cioè io mi sono dimenticata che due mesi fa avevo una panza così e non passavo dalle porte. Perché verso la fine ero un po’ insofferente, quindi appena ho partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi nonostante veramente non mi stia niente dei miei vestiti vecchi. Tutto questo con un’immensa serenità e un’accettazione del mio nuovo corpo”, ha proseguito.

I pantaloni non le si chiudono più

Aurora, che ha avuto il primogenito insieme al compagno Goffredo Cerza, con cui convive a Milano, ha quindi concluso: “Quindi io continuerò a fare così, io continuerò ad essere convinta di essere tornata come prima finché non tornerò veramente come prima. Questo è il metodo”.