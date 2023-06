Durante una sfida contro Cristina Scuccia attimi di terrore al reality

La 54enne viene colta dall’ansia per l’acqua alta: Alvin corre a salvarla

Alessandra Drusian dei Jalisse, all’Isola del Famosi insieme al marito Fabio Ricci, altro componente del duo musicale, crolla. La 54enne rischia di annegare per un attacco di panico. Tutto accade durante una sfida contro Cristina Scuccia. Si vivono attimi di paura al reality: è Alvin che, rendendosi conto di quel che sta accadendo, entra in acqua e corre a salvarla.

Paura all'Isola dei Famosi: Alessandra Drusian dei Jalisse rischia di annegare per un attacco di panico

La Drusian e l’ex Suor Cristina devono superare un percorso con una serie di ostacoli. Al termine della prova sono obbligate portare a riva una bandierina che testimonia la conclusione del circuito affrontato. Le naufraghe si lanciano, ma, nel corso del gioco, Alessandra cede e grida. Le telecamere inquadrano la Scuccia. Anche in studio non capiscono cosa stia succedendo. Ilary Blasi chiama Alvin più volte, non ottenendo risposta. Alla fine la regia stacca sull’inviato che porta sulle spalle la cantante.

Durante una sfida contro Cristina Scuccia attimi di terrore al reality

La 54enne viene colta dall’ansia per l’acqua alta: Alvin corre a salvarla

Alessandra è devastata, piange, presa dall’agitazione: l’ansia la divora. Il marito prova a calmarla appena arriva in spiaggia, mentre si è accasciata sulla sabbia. La figlia della coppia, in studio, spiega che la madre ha paura dell’acqua alta, deve essersi spaventata perché non toccava.

L'inviato porta sulle spalle la naufraga fino a riva

La Drusian è un fiume di lacrime. Il suo volto esprime disperazione, ma essere uscita sana e salva è per lei una liberazione. Lo sconcerto è generale, anche se Ilary e gli opinionisti cercano di smorzare il momento concitato, l’ennesimo in uno show che continua a offrire uno spettacolo piuttosto sconcertante.

Alessandra si accascia al suolo e piange disperata

Il marito Fabio prova a calmarla

Alvin, completamente bagnato, prova a riportare tutto nei ranghi. “Ha avuto un attacco d’ansia - spiega imbarazzato - Stiamo cercando di calmarla un pochino, ma lei sta bene, era arrivata in un punto in cui non toccava e si è lasciata prendere dal panico. Ora le diamo un goccio d'acqua, ma comunque sta bene”. The show must go on, chiaramente. Ma su Twitter il popolo del web rumoreggia: c’è chi accusa duramente produzione e autori sottolineando come, ancora una volta, si sfiori la tragedia, tutto a beneficio della tv.