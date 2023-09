''Durante l’operazione si sono dimenticati di riallineare il femore, ho una gamba più corta'': la rivelazione sconcertante di Jovanotti

Il cantante 56enne ha raccontato di pensare che non sia stato operato nel modo corretto

A luglio è caduto in bici a Santo Domingo rompendosi il femore e si è sottoposto a un intervento d’urgenza

Jovanotti ha confessato di avere una gamba più corta dell’altra dopo la caduta in bici a Santo Domingo di un paio di mesi fa.

Il cantante 56enne ha spiegato di pensare che “non abbiano fatto proprio bene” l’operazione chirurgica. I medici che sono intervenuti su di lui nel Paese americano si sarebbero addirittura “dimenticati di riallineare il femore”.

Lorenzo Cherubini, questo il suo vero nome, a luglio è caduto durante una pedalata mentre si trovava in vacanza in America Centrale. Si è rotto clavicola e femore ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza.

“Una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore…”, ha spiegato ospite del programma radiofonico di Radio2 “Non è un paese per giovani”, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

“Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”, ha poi fatto sapere lasciando di stucco gli ascoltatori.

Jovanotti ora sta facendo moltissima fisioterapia

Nonostante tutto, Jova appare positivo, come al suo solito: “Poteva andare peggio. Io tendo a minimizzare e a leggere le opportunità che mi viene offerta. Adesso dovrò fermarmi e fare fisioterapia. Una gran rottura. Devo mantenere la muscolatura tonica. Ho una gamba più corta dell’altra”.

Per il tour nei palazzetti che sarebbe previsto per il prossimo anno, non è però ottimista. Forse sarà rimandato: “Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento…”.