Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nuova coppia al GF Vip? Lui: ''Fuori di qui ti voglio nella mia vita''

Il 37enne romano e la 29enne siciliana sempre più vicini al reality show

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia diventano ‘amici speciali’ al GF Vip: sta nascendo una nuova coppia? Il romano 37enne, che all’inizio pareva non apprezzare la siciliana, al punto da dirle, senza alcun problema, di non riconoscerla quasi dal vivo, senza il filtri usati dalla ragazza su Instagram per le foto condivise, ora pare attratto dalla siciliana 29enne, sorella di Clizia. “Fuori di qui ti voglio nella mia vita”, le rivela durante una nottata di chiacchiere.

Edo è interessato a Micol e vuole capire se anche lei prova la stessa attrazione. “Se entrasse qualcuno per te, è ovvio che mi roderebbe. Sarei contento per te, ma a me roderebbe un po’. Non è che mi metterei a piangere, però sono onesto e mi roderebbe. Per me qui comunque sei importante. A parte il GF, fuori sicuramente ti voglio nella mia vita!”, sottolinea a Micol.

Poi Tavassi prosegue: “E visto che siamo in tema, avevo dei dubbi, volevo testarti e involontariamente ho testato me! Mi sono detto vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei. Se mi viene un dubbio devo fare le prove. Ora voglio farti una domanda, quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”.

Micol lo ascolta e replica: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera. Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto e gli dico: ‘Ehi, ciao’. Dipende dalla persona diciamo. Però non ho idea del modo che ho, diciamo che rido e scherzo, faccio la simpatica. Non è che faccio troppe cose diverse. Forse do più attenzioni. Diciamo che lo cerco con lo sguardo e lo studio un po’”.

La Incorvaia poi gli confida: “Io ho fatto finta di non conoscerti, ma ho seguito ogni tuo passo all’Isola. Mi sei subito stato simpatico”. E ammette: “Comunque a un certo punto ho avuto paura che entrasse qualcuna e che tu non mi calcolassi più”. Sulla frase di Edo, quella in cui le dice che la vuole nella sua vita anche fuori da reality, la 29enne controbatte: “Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere. Magari è tutto falsato dal fatto che siamo chiusi qui in questo microcosmo". "Io sono così anche fuori”, le precisa subito Tavassi.