Antonella Clerici usa parrucche, stivali e travestimenti per accendere il desiderio intimo: ''Ognuno trova il suo modo''

Antonella Clerici con Vittorio Garrone tiene viva la passione anche trasgredendo. La conduttrice 59enne lo confessa a Il Messaggero. “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quello”, svela. Stivali, parrucche e travestimenti per accendere il desiderio. “Ognuno ha il suo modo”, precisa.

Antonella la scorsa estate aveva confidato che, con l’età che avanzava, perdeva i pezzi. “Per me la menopausa è stata dura e faticosa. E’ iniziata da 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso”, sottolinea.

La presentatrice poi affronta la sfera dell’intimità col compagno: “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?”.

In interviste passate la Clerici aveva parlato di stivali e parrucche… Lo conferma: “Certo, anche questo. Ognuno trova il suo modo per stare bene insieme”.

Sui ritocchi, il popolarissimo volto Rai, che il 6 dicembre compirà 60 anni, svela: "Dal chirurgo estetico vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho iniziato a 40 anni. E’ meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.