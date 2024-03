''Per me il matrimonio è una cosa seria, ci ho creduto'': Elenoire Casalegno parla della separazione da Sebastiano Lombardi

A Storie di Donne al Bivio la 47enne si apre sul manager Mediaset a cui è stata legata dal 2014 al 2017

Non vuole risposarsi, desidera essere libera, per questo ha chiuso anche l’ultima relazione

Elenoire Casalegno si racconta a Storie di Donne al Bivio. Monica Setta vuole saperne di più sulle sue relazioni amorose. La 47enne parla così della separazione da Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. E’ stata legata al 54enne dal 2014 al 2017. “Per me il matrimonio è una cosa seria, ci ho creduto”, svela.

“Oggi non mi risposerei - sottolinea la Casalegno - Quando mi sono sposata con lui non era ancora direttore di Rete. Ci conoscevamo dai tantissimi anni, da quando io conducevo Pressing con Raimondo Vianello (lo ha affiancato dal 1997 al 1999, ndr.), lui era uno stagista all’epoca. Lì ci conoscemmo la prima volta. Lui era piuttosto timido, non mi ha fatto alcuna corte. Poi ci siamo incontrati casualmente sui set via, via. Dopo tantissimi anni c’è stato un incontro più approfondito e da lì è nata la relazione”.

“Come matrimonio non ha funzionato, ahimè. Però ci ho creduto, Era il mio primo matrimonio, non mi ero mai sposata perché per me il matrimonio è una cosa seria, così come i figli, ne ho avuta una sola”, aggiunge. Parla di Swami Anaclerio, avuta da Dj Ringo nel 1999 e che ora ha 24 anni.

A Storie di Donne al Bivio la 47enne si apre sul manager Mediaset

Elenoire da single adesso sta benissimo. “L’ultimo bivio è stato quello di decidere se proseguire una relazione o no, e chiuderla”, svela in tv. “Com’era quest’uomo? Uno dei pochi uomini positivi, quindi è stato ancora più difficile, perché quando hai di fronte una persona perbene, onesta, è dura. Però poi ti trovi davanti a questo bivio e ti chiedi se sei realmente felice, se è veramente quel che desideri. Soprattutto diventa difficile quando nella coppia una persona ha un desiderio mentre l’altra ne ha un altro. Il mio desiderio era essere libera, ma non pensiate che essere libera significhi fare chissà che cosa, ma essere me stessa. Lui avrebbe voluto una relazione differente. Sono in un momento della vita in cui ho bisogno di stare con me stessa, ho bisogno dei miei spazi”, confida.

La 47enne e il 54enne sono stati insieme dal 2014 al 2017

La conduttrice aggiunge: “Oggi non sono predisposta per un matrimonio, l’ho avuto e ho una figlia di 24 anni che ora vive da sola. Ritrovarmi a stare a casa senza di lei non è stato facile, perché è un momento in cui si stacca il cordone ombelicale. Ma lì capisci che i figli non sono tuoi, devi lasciarli liberi. Quando poi ho assaporato questa libertà mi sono detta: ‘Ma si sta bene!'. Oggi mi sveglio e se ho voglia di mangiare mangio e così via. Io sono diventata mamma giovanissima, parte della mia libertà l’ho comunque ‘sacrificata’: la priorità sono i figli. Oggi mi sto riprendendo quella parte che non ho vissuto prima”.