Eleonora Daniele, la prima foto della figlia dopo il parto: 'Più di 4 chili!'

Eleonora Daniele condivide sul social la prima foto della figlia dopo il parto. Mostra la manina della piccola Carlotta stretta alla sua: la bambina è nata ieri, lunedì 25 marzo, in anticipo rispetto al previsto. La bella conduttrice 43enne è al settimo cielo, così come il papà della neonata, il marito Giulio Tassoni, sposato dalla presentatrice di “Storie Italiane” a settembre 2019.

Eleonora Daniele ha dato alla luce la figlia nella Casa di Cura Santa Famiglia a Roma. Tutto è andato per il meglio e mamma e bimba godono di ottima salute. “Eccoti qui amore mio. E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto”, scrive Eleonora, svelando il peso della sua tenera bimba, che supera i quattro chilogrammi.

VIDEO

La bionda a causa della maternità è ora costretta a mettere in stand by il lavoro. Per salutare i telespettatori ha voluto regalare un video messaggio mandato in onda stamani a “Uno Mattina”. Lo ha lanciato il giornalista Roberto Poletti che ha detto a proposito della collega tv: “E’ bella lucida, messaggia e tutto quanto. Di solito a quest’ora diamo la linea a Eleonora, ma non è possibile perché ovviamente Eleonora ha da pensare ad altro”.

“Ciao a tutti - dice nella clip la Daniele - Voglio condividere con voi questo momento di grande emozione. Sto per diventare mamma per la prima volta, perciò il mio grande abbraccio va a tutte le mamme d’Italia. Abbraccio le mamme che in tutti questi mesi si sono raccontate, in particolar modo quelle che hanno combattuto".

"Sono molto felice ed emozionatissima, come potete immaginare - continua Eleonora Daniele - Ringrazio tutti, il pubblico e la squadra di Storie Italiane, ma anche la Rai, che mi ha protetta e sostenuta. Vi voglio bene! Forza a tutte le mamme. Un abbraccio grande, ci rivedremo a settembre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2020.