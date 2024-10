Eleonora Giorgi, festa in casa con figli, nuore e nipotino per i 71 anni: momenti di pura felicità nonostante la malattia

Clizia Incorvaia condivide alcune immagini del mini party in famiglia: è circondata da amore

L’attrice, debilitata dal tumore al pancreas, trova le forze grazie al calore dei suoi cari

Vive momenti di pura felicità, nonostante la malattia. Eleonora Giorgi si gode la sua festa in casa con i due figli, le nuore e il nipotino. Compie 71 anni e assapora la gioia di essere circondata dalle persone a cui vuole più bene. Clizia Incorvaia, 44 anni, sposata col suo secondogenito Paolo Ciavarro, e mamma di Nina, 9 anni, che ha avuto dal suo primo marito Francesco Sarcina, e Gabriele, 2 anni e 7 mesi, nato dall’amore col 33enne, condivide tante immagini del mini party della suocera. “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, scrive, citando il verso che chiude il Paradiso e la Divina Commedia di Dante Alighieri.

Nell’appartamento romano dove si celebra il grande giorno, oltre a Clizia, Paolo e i due bimbi c’è Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora 44enne, la moglie Serena Meriggioli, make up artist con cui si è sposato lo scorso maggio, Salvatore, padre della Incorvaia, e Gianluca, il nipote della Giorgi, figlio di suo fratello, a cui da sempre è molto legata e con cui in estate ha trascorso alcuni giorni al Terminillo. “Un nerd con il quale ci intendiamo”, aveva detto di lui.

L'attrice con i suoi Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, 44 e 33 anni, e il nipotino Gabriele, 2 anni e 7 mesi

C'è anche il padre di Clizia Incorvaia, Salvatore

L’attrice spegne le candeline. Si sta sottoponendo all’ennesima chemio, ancora una volta molto dura. E’ pronta a seguire il suo destino, pur continuando a combattere e a sperare che tutto si risolva per il meglio. E' serena è apre i suoi regali: uno è uno splendido quadro con tante foto che raccontano la sua famiglia.

La Giorgi apre i suoi regali, accanto, oltre a Gabriele, c'è Nina, 9 anni, la prima figlia della Incorvaia

La nuora le ha fatto realizzare un magnifico quadro con tante sue foto insieme alla famiglia

A Vanity Fair, nella sua lunga intervista, Eleonora, parlando dell’ultimo anno e della sua famiglia, ha spiegato: “E’ come se ci fossimo tutti ritrovati, come se ci fosse stato uno svelamento del nostro amore. E’ l’anno più felice della mia vita. Io non voglio tornare alla Giorgi di prima. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto. Certo, la notte, quando sono da sola, è più difficile. Mi viene da piangere perché tutti i ricordi mi assalgono. I miei figli da piccoli, i miei genitori, tutto il dolore che ho provato per l’allontanamento dal cinema. Poi però passa, arriva l’alba e io so che c’è un altro giorno da vivere, un altro giorno per amare”.