Elisabetta Gregoraci in bikini a fine ottobre: vacanza da single a due col figlio Nathan, foto

La 44enne, tornata single da poco, si è concessa qualche giorno col figlio a Dubai

La showgirl coglie ogni occasione di passare del tempo col ragazzo che ora vive in collegio in Svizzera

Elisabetta Gregoraci ha scelto di volare per qualche giorno al caldo con il figlio Nathan Falco.

La showgirl è partita con il ragazzo 14enne, avuto con l'ex marito Flavio Briatore, per Dubai. Ha voluto condividere alcuni scatti che la mostrano in spiaggia in bikini. Mentre in Italia ormai è arrivato l’autunno, la 44enne può sfoggiare ancora una volta il suo fisico asciuttissimo sotto il sole.

Vicino alle immagini, taggando il figlio, ha scritto: “Un po’ di giorni insieme solo per noi due”. “Felicità”, ha poi aggiunto.

Elisabetta Greogaraci, 44 anni, con il figlio Nathan Falco, 14, in vacanza a Dubai

Elisabetta, tornata single da poco, deve aver deciso di concedersi una vacanza con Nathan per poter passare un po’ di tempo con lui adesso che il ragazzo ha lasciato il nido.

Dal mese scorso frequenta infatti un esclusivo collegio in Svizzera e non vive quindi più con la mamma a Monte Carlo.

La stessa Elisabetta ha ammesso che questo distacco le ha provocato non poca sofferenza.

Elisabetta e il ragazzo in spiaggia mentre in Italia è ormai autunno inoltrato

Ospite di “Storie di donne al bivio” qualche tempo fa ha confessato: “Abbiamo accompagnato Nathan in collegio a Ginevra. Questa cosa l’ho vissuta non benissimo soprattutto all’inizio. E’ da poco che è andato via, qualche settimana”.

“Abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza. E’ un’esperienza molto bella a livello scolastico, educativa, conoscerà anche tanti ragazzi nuovi”, ha aggiunto.

“Io sai, sono donna del sud… Lo vorrei sempre accanto a me, sbagliando perché poi i figli a un certo punto devono andare”, ha continuato.

Elisabetta in bikini mostra un fisico sempre in gran forma

“Ho scritto tante lettere a Nathan, ogni giorno. Gli ho detto: ‘Guarda, queste sono le lettere che mamma ti consegna, poi, quando avrai nostalgia potrai leggerle, le hai lì’. E invece lui sta reagendo molto bene: si trova benissimo, ha fatto amicizia, sta facendo tante cose nuove. Io ero in lacrime, lui felicissimo!”, ha proseguito.