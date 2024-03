''E' stato lui, ne sono convinta'': Eleonora Pedron con le lacrime agli occhi ricorda in tv la vittoria a Miss Italia 4 mesi dopo la tragica morte del padre

Adriano è scomparso il 13 maggio 2002 a causa di un incidente stradale

Eleonora Pedron non riesce a rimanere impassibile a La Volta Buona. Con le lacrime agli occhi in tv a Caterina Balivo ricorda la vittoria a Miss Italia nel 2002, 4 mesi dopo la tragica morte del padre Adriano, scomparso il 13 maggio 2002 a causa di un incidente stradale. La 41enne era in auto con lui: si è salvata per miracolo. “E’ stato lui, ne sono convinta”, dice vicina al pianto. Pensa di aver trionfato al concorso di bellezza grazie al genitore.

“Nel 1999 partecipi a Miss Italia, quando c’ero anche io tra le concorrenti. Dopo 3 anni, da regolamento si poteva fare, ti iscrivi nuovamente, ma non avevi così voglia…”, le rimarca la conduttrice. “Nel 2002 non avevo tanta voglia, sì, ma l’ho dovuto fare perché sentivo dentro il mio cuore che era per mio padre. Ci teneva tanto e fu lui ad accompagnarmi nel 1999 alle prime selezioni. Nel 2002 insisté molto perché partecipassi di nuovo”, racconta Eleonora.

“Io non ne volevo sapere perché faceva parte del passato. Era un libro aperto che si era chiuso. Era stata una lettura piacevole, però non avevo alcuna intenzione di rileggerlo. Ma alla fine per lui mi sono sentita di farlo. L’ho fatto per fare un regalo a lui che era mancato qualche mese prima”, aggiunge la Pedron. La sua famiglia era già stata segnata da un lutto devastante: anche la sorella di 6 anni più grande, Nives, è morta a causa di un incidente stradale. E’ accaduto quando l'attrice, modella e presentatrice aveva solo 9 anni.

Eleonora è riuscita a sopravvivere grazie all’educazione ricevuta in famiglia, così spiega: “La forza penso mi sia arrivata dall’educazione. E’ stato grazie ai miei genitori, presenti e affettuosi. Poi anche il fatto che sia cresciuta in una famiglia numerosa. Mia madre era la prima di 10 figli, anche questo mi ha aiutato tantissimo, il sentirmi sempre in compagnia, mai da sola. Questo ha fatto sì che nascesse una forza di questa importanza”.

La Balivo le mostra i video dell’elezione di Miss Italia 2002. Eleonora si commuove fortemente e asciuga gli occhi. “Mi hai fatto rivivere quelle emozioni, ho cercato tanto queste immagini che avevo su videocassette che non ritrovo più… Ricordavo di aver detto queste frasi… Potevo arrivare ultima, penultima, per me era importante dire che ero lì per mio padre. La cosa assurda è che ho vinto: eravamo in 100… Non pensavo di vincere. Ora capisco perché… E’ perché avevo appena perso mio padre, la figura più importante, il mio punto di riferimento. C’ero ma non c’ero, con la testa ero altrove. Quando ho sentito il mio numero annunciato come quello della vincitrice, il mio primo pensiero è stato per il mio papà. E’ stato lui, ne sono convinta”.