Elettra Lamborghini spiega perché, pur potendo avere figli, preferirebbe adottarne uno: le sue parole in tv

Elettra Lamborghini per i 30 anni appena compiuti si regala un’intervista davanti le telecamere. A Verissimo parla del suo matrimonio col marito Afrojack, dj e produttore discografico con il quale fa coppia da 6 anni, che adora. La cantante ed ereditiera spiega anche perché, pur potendo avere figli naturalmente, preferirebbe adottarne uno. Le sue parole in tv fanno riflettere.

La maternità ricorre con sempre più frequenza nei suoi pensieri. Elettra però svela: “Io vorrei adottare un bambino”. E chiarisce: “Mi batto molto, ho trovato molte porte chiuse, ma cerco sempre di parlarne tanto. Bisognerebbe essere più aperti. Visto che me lo chiedono in tanti, io non ho nessun problema di salute, posso avere figli naturalmente, la mia è una situazione diversa. Essendo una persona che ha molta paura, il mondo mi fa tanta paura e pensare di metterne al mondo uno mio mi spaventa. Invece adottandolo è come se lo stessi salvando. Preferirei salvarne uno già nato”.

Sull’uomo che ha sposato la Lamborghini confida: “Mi sono sposata prestissimo ma va molto bene con mio marito. Abbiamo trovato il nostro equilibrio e ogni anno siamo sempre più maturi e felici. Ho trovato la mia persona, non abbiamo mai litigato. Non sono gelosa di mio marito perché lui non me ne dà modo. Quando vado a vedere i suoi show, ogni tanto ci sono delle ballerine bellissime con corpi statuari, ma lui guarda la consolle. Lo adoro come persona".