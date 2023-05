La cantante 29enne ammette: “Sono genuina, se vede le mie foto sul social sembro un puttano*e, ma…”

“Non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi”

Elettra Lamborghini non lo nasconde. A La Repubblica confessa: “Sono pentita dei tatuaggi”. E ammette che vorrebbe “strapparsi la chiappa” pur di eliminare in un colpo solo quelli fatti sul sedere, ma non può.

Elettra Lamborghini vorrebbe ''strapparsi la chiappa'', la confessione: ''Sono pentita dei tatuaggi, ma non posso…''

La cantante 29enne, ereditiera e regina del twerking, sposata con Afrojack, sui tatuaggi che ha si dice fortemente pentita: “Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio, non voglio fare la boomer… Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi una chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: ‘Poi te ne penti’”.

La cantante 29enne li sta rimuovendo tutti, ma fa male, lo sottolinea

Elettra, giudice di Italia’s got talent, conduttrice di Only Fun su Nove, ama la tv. Il 2 giugno uscirà il suo nuovo disco, Elettraton, poi partirà il suo tour estivo. Il ritorno alla musica la galvanizza. Sempre super esplosiva, sa di essere molto amata dalle ragazzine: “Perché sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono come mi vede”. Poi sottolinea: “Io sono genuina”.

L'ereditiera sa perché piace tanto alle ragazzine: "Sono genuina"

Nonostante sia il sogno proibito di molti, la Lamborghini di sé dice: “Se vede le mie foto sul social sembro un puttano*e, diciamolo. Mi piace fare la sexy, ma se apro la bocca, di sexy e malizioso in me, meno di zero. Magari una persona che mi vede la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi”.