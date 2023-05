La modella curvy Elisa D'Ospina pubblica la prima foto in costume a 20 giorni dal parto: ''Siamo donne, non taglie''

La 39enne il 9 maggio ha messo al mondo Niccolò, avuto da Stefano Macchi

Elisa D'Ospina, compagna di Stefano Macchi, pubblica sul suo profilo social la prima foto in costume a 20 giorni dal parto: il 9 maggio scorso la modella curvy 39enne, paladina da sempre della body positivity, ha avuto il suo primo figlio, Niccolò. L’immagine è stata scattata al Singita Miracle Beach di Fregene. E’ stato probabilmente il doppiatore 48enne, ex di Anna Pettinelli, a ritrarla con l’obiettivo del suo smartphone, bellissima con l’intero e fiera del suo fisico da mamma. “Siamo donne, non taglie”, scrive nel suo lungo post.

La modella curvy Elisa D'Ospina pubblica la prima foto in costume a 20 giorni dal parto

“Ci sono donne che si sentono ‘in colpa’ per non essere perfette. Ne ho sentite a migliaia di storie in questi anni e ognuna di loro mi ha colpita per qualcosa. Ho incontrato e ascoltato donne bellissime che si sentivano inadatte, insicure e alle volte brutte. Negli anni ho capito che non ci si sente in diritto di essere imperfette e vorrei invece che ci fosse un grido unanime dopo tutti questi anni dove ognuno si senta speciale senza più assecondare complessi, insicurezze e debolezze”, esordisce la D’Ospina a commento della foto.

“Durante questa gravidanza vedere il mio corpo trasformarsi l’ho vissuto come una benedizione - continua Elisa - Vedere come la natura ci trasforma per dare una nuova vita che cresce dentro noi è un’avventura magnifica. La perfezione non esiste ecco perché voglio avere il diritto di pensare solo a mio figlio e alla salute ma non all’estetica. Ho un uomo accanto che non ha smesso mai un giorno di dirmi che sono bellissima anche quando ero giù, quando ero sfatta, quando non dormivo, etc… E ho sempre pensato che forse ha ragione lui perché l’amore ci rende bellissime. Allora i canoni estetici passano in terzo piano perché se c’è l’amore c’è tutto. E quanto dico TUTTO intendo proprio TUTTO”.

La modella infine conclude: “Circondatevi di persone che vi vivono come donne bellissime a prescindere dalle vostre misure. Abbiate la consapevolezza che noi siamo donne e non taglie, non misure, non centimetri solo donne. Circondatevi d’amore, sempre. Che sia questa la vostra priorità”. Arriva immediatamente il commento di Macchi: “Ho assistito a un tuo intervento che riguardava l’argomento del post. Ho visto e sentito persone ringraziarti e commuoversi ascoltando le tue parole e percependo chi sei. Io sono sicuramente di parte, però mi sono sentito molto fiero che fossi 'la mia Lei'. Ho vissuto e vivo tante emozioni con te, ma la più bella è la sensazione di 'casa' che provo attraversando i tuoi occhi”.