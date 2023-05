L'ex fidanzata di Ezio Greggio per la prima volta in tv dopo la rottura con il conduttore: Romina Pierdomenico torna su Canale 5 da single

La conduttrice radiofonica 29enne debutta tra gli opinionisti di Barbara d’Urso

Romina Pierdomenico torna su Canale 5, nello stesso studio in cui poco tempo fa aveva raccontato l’amore col compagno. L’ex fidanzata di Ezio Greggio dopo la rottura con il comico 69enne, debutta per la prima volta in tv da single: entra a far parte della folta schiera degli opinionisti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

La conduttrice radiofonica 29enne non dice una parola sulla separazione da Greggio, con cui ha avuto una relazione iniziata nel 2018 e durata per più di 5 anni. A febbraio scorso, ospite di Carmelita, aveva svelato quasi tutto della storia col conduttore di Striscia la Notizia. “Ci teniamo testa, abbiamo due caratteri di fuoco. Litighiamo spesso ma andiamo molto d'accordo. All'inizio io ero più gelosa, adesso lui lo è di più”, aveva svelato. E ancora: “Abbiamo delle passioni in comune e stiamo bene insieme ma non è castrante nella mia vita. Non mi limita".

La Pierdomenico aveva anche risposto alla domanda spinosa sulle nozze con Ezio: “l matrimonio qualche volta ci ho pensato. Perché no? Sarebbe carino. La nostra è una storia autentica e sana. Non viviamo insieme e forse il segreto è anche quello”. Poi, però, a sorpresa, è arrivata la rottura.

Romina in camerino prima di andare in onda con la truccatrice

E’ stato Greggio ad annunciare l’addio nella prima metà di maggio, poi ribadito anche sulle pagine di Novella 2000. “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta giorni fa al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina”, ha chiarito.

L’ex miss è rimasta in silenzio. In televisione parla di argomenti di attualità, li commenta. Ma sull’amore arrivato al capolinea mantiene il più stretto riserbo. Forse è davvero come racconta Ezio: lei ha ripreso la vita di sempre a Milano, tra amici e ospitate in tv. Conduce il suo programma in radio, 105 Friends. Un giorno potrebbe però dire la sua, o forse no.